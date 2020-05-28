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Прошивки MIUI 12 Global для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

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MobilZone
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Новая версия фирменной оболочки MIUI 12 уже активно тестируется компанией Xiaomi как в китайской, так и в глобальной версии. MIUI 12 Global уже можно скачать и установить на несколько моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а вскоре глобальная MIUI 12 начнет выходить и на другие аппараты производителя.


В этой таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие глобальные прошивки MIUI 12 для всех совместимых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. С официальным списком смартфонов, которые обновятся до MIUI 12, можно ознакомиться в этом материале.

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Xiaomi Mi 912.0.0.8.QFAMIXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 9T12.0.0.11.QFJMIXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 9T Pro12.0.0.8.QFKMIXMСкачатьСкачать10

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Redmi

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Redmi K2012.0.0.11.QFJMIXMСкачатьСкачать10
Redmi K20 Pro12.0.0.8.QFKMIXMСкачатьСкачать10
Если вы увидите какие-либо неточности или у вас есть данные о более свежих версиях прошивках, просьба отписаться в комментариях.