Прошивки MIUI 12 Global для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Новая версия фирменной оболочки MIUI 12 уже активно тестируется компанией Xiaomi как в китайской, так и в глобальной версии. MIUI 12 Global уже можно скачать и установить на несколько моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а вскоре глобальная MIUI 12 начнет выходить и на другие аппараты производителя.
В этой таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие глобальные прошивки MIUI 12 для всех совместимых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. С официальным списком смартфонов, которые обновятся до MIUI 12, можно ознакомиться в этом материале.
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В этой таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие глобальные прошивки MIUI 12 для всех совместимых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. С официальным списком смартфонов, которые обновятся до MIUI 12, можно ознакомиться в этом материале.
Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Xiaomi Mi 9
|12.0.0.8.QFAMIXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T
|12.0.0.11.QFJMIXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T Pro
|12.0.0.8.QFKMIXM
|Скачать
|Скачать
|10
Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Redmi
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Redmi K20
|12.0.0.11.QFJMIXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Redmi K20 Pro
|12.0.0.8.QFKMIXM
|Скачать
|Скачать
|10