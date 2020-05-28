Прошивки MIUI 12 Global для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Xiaomi Mi 9 12.0.0.8.QFAMIXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T 12.0.0.11.QFJMIXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T Pro 12.0.0.8.QFKMIXM Скачать Скачать 10

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Redmi

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Redmi K20 12.0.0.11.QFJMIXM Скачать Скачать 10 Redmi K20 Pro 12.0.0.8.QFKMIXM Скачать Скачать 10

Новая версия фирменной оболочки MIUI 12 уже активно тестируется компанией Xiaomi как в китайской, так и в глобальной версии.уже можно скачать и установить на несколько моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а вскоре глобальнаяначнет выходить и на другие аппараты производителя.В этой таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие глобальные прошивки MIUI 12 для всех совместимых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. С официальным списком смартфонов, которые обновятся до MIUI 12, можно ознакомиться в этом материале.Если вы увидите какие-либо неточности или у вас есть данные о более свежих версиях прошивках, просьба отписаться в комментариях.