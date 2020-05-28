Redmi 10X и 10X Pro прошли «фруктовый» тест на прочность

На этой неделе компания Xiaomi представила достаточно интересные 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro, которые основаны на новой платформе MediaTek Dimensity 820. Также новинки могут похвастаться 6,57-дюймовыми AMOLED-дисплеями, прикрытыми стеклом Gorilla Glass 5, неплохими камерами и защитой от влаги и пыли по стандарту IP53.



Сегодня производитель решил еще раз прорекламировать Redmi 10X и Redmi 10X Pro, опубликовав занятное видео, на котором смартфоны расстреляли овощами и фруктами, запущенными со скоростью более 50 км/ч, после чего аппараты остались неповреждённым.

Видео, конечно, постановочное и как оно снималось на самом деле мало кто знает, но, нужно отметить, выглядит это довольно эффектно.