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Новые функции MIUI 12, о которых не рассказали на презентации

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MobilZone
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Недавно компания Xiaomi представила свою фирменную оболочку MIUI 12, которую считает своей лучшей прошивкой, а пользователи, уже установившие новую версию оболочки, считают, что MIUI вышла на новый уровень. Во время презентации MIUI 12 компания рассказала о многих нововведениях и изменениях (первый взгляд на MIUI 12), но о некоторых новых функциях производитель умолчал.
В частности, в MIUI 12 добавили минималистичный режим, предназначенный для «старых смартфонов», который предлагает увеличенные шрифты по всей системе, а также крупные иконки и подписи к ним, размещенные рабочем столе в три колонки. Здесь не совсем понятно, что компания имеет ввиду под названием «старые смартфоны»? Ведь в списке на получение MIUI 12 откровенно древних аппаратов нет — возможно, имеются ввиду аппараты, слабые в техническом плане.



Также разработчики позаботились о пожилых пользователях — часто используемые контакты теперь легче добавить на рабочий стол, добавлен специальный режим для ручного ввода с виртуальными кнопками, а при загрузке приложений дополнительно запрашивается повторное подтверждение, чтобы избежать ненужных установок.
Не остался в стороне и календарь, в котором, помимо измененных визуальны эффектов оформления событий, теперь можно переключаться в горизонтальный режим, позволяющий увидеть всю неделю разом в удобном виде.

SMS сообщения в MIUI 12 теперь разделены на две группы — основные и рекламные. В первую попадают обычные СМС, а также уведомления о доставке, счета, чеки и т.д. Во вторую группу будут попадать рекламные SMS, купоны и различные предложения на приобретение товаров/услуг со скидками.
Также нужно отметить стандартное приложение погоды, которое получило упрощённый доступ к информации о качестве воздуха и прогнозу об осадках на ближайшее время, который можно будет просмотреть на 3D-карте.

>Нужно отметить, что все перечисленные функции пока реализованы только в китайской версии MIUI 12. На презентации глобальной MIUI 12 о них ничего не рассказывалось, но, наверняка, хотя бы часть из появится и в глобалке.