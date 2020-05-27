Список смартфонов Xiaomi, которые ещё получат Android 10

Недавно мы опубликовали список смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark, которые получили прошивку MIUI на базе Android 10 (в случае с аппаратами Black Shark — JoyUI), а теперь поделимся перечнем моделей, которые еще не перешли на актуальную версию ОС от Google, но точно обновятся до нее в ближайшее время.
А вот на смартфонах Redmi система обновляется только один раз, то есть если изначально была Android 9, то эта модель максимум получит Android 10.
Список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Pro (Малайзия)
- Redmi 8A Dual (Индия)
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 7
- Redmi 7A
А вот на смартфонах Redmi система обновляется только один раз, то есть если изначально была Android 9, то эта модель максимум получит Android 10.