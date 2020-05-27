Список смартфонов Xiaomi, которые ещё получат Android 10

Список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Pro (Малайзия)

Redmi 8A Dual (Индия)

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

Redmi 7A

Недавно мы опубликовали список смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark, которые получили прошивку MIUI на базе Android 10 (в случае с аппаратами Black Shark — JoyUI), а теперь поделимся перечнем моделей, которые еще не перешли на актуальную версию ОС от Google, но точно обновятся до нее в ближайшее время.Напомним, как утверждает модератор JsSharma на глобальном форуме Mi Community, на смартфонах линеек Mi версия ОС обновляется два раза, то есть если изначально на аппарате была установлена Android 9, то есть большая вероятность того, что смартфон получит Android 11.А вот на смартфонах Redmi система обновляется только один раз, то есть если изначально была Android 9, то эта модель максимум получит Android 10.