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Список смартфонов Xiaomi, которые ещё получат Android 10

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MobilZone
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Недавно мы опубликовали список смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark, которые получили прошивку MIUI на базе Android 10 (в случае с аппаратами Black Shark — JoyUI), а теперь поделимся перечнем моделей, которые еще не перешли на актуальную версию ОС от Google, но точно обновятся до нее в ближайшее время.

Список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 8A Pro (Малайзия)
  • Redmi 8A Dual (Индия)
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi 7
  • Redmi 7A
Напомним, как утверждает модератор JsSharma на глобальном форуме Mi Community, на смартфонах линеек Mi версия ОС обновляется два раза, то есть если изначально на аппарате была установлена Android 9, то есть большая вероятность того, что смартфон получит Android 11.
А вот на смартфонах Redmi система обновляется только один раз, то есть если изначально была Android 9, то эта модель максимум получит Android 10.