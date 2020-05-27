Для Xiaomi Mi 9 вышла глобальная стабильная прошивка MIUI 12

Для популярного смартфона Xiaomi Mi 9 вышла глобальная стабильная прошивка MIUI 12 под номером 12.0.0.8.QFAMIXM, которая находится на стадии тестирования и по воздуху рассылается только участникам программы Mi Pilot.
Обновление 12.0.0.8.QFAMIXM для Xiaomi Mi 9 приносит на устройство:
Обновление 12.0.0.8.QFAMIXM для Xiaomi Mi 9 приносит на устройство:
- Оптимизация: Улучшение стабильности системы
- Оптимизация: Увеличение скорости работы
- Новый внешний вид
- Новые анимации
- Супер обои
- Защита конфиденциальности
- Плавающие окна
- Шторка уведомлений и центр управления