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Для Xiaomi Mi 9 вышла глобальная стабильная прошивка MIUI 12

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MobilZone
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Для популярного смартфона Xiaomi Mi 9 вышла глобальная стабильная прошивка MIUI 12 под номером 12.0.0.8.QFAMIXM, которая находится на стадии тестирования и по воздуху рассылается только участникам программы Mi Pilot.
Обновление 12.0.0.8.QFAMIXM для Xiaomi Mi 9 приносит на устройство:
  • Оптимизация: Улучшение стабильности системы
  • Оптимизация: Увеличение скорости работы
  • Новый внешний вид
  • Новые анимации
  • Супер обои
  • Защита конфиденциальности
  • Плавающие окна
  • Шторка уведомлений и центр управления
Обновление уже можно скачать (RecoveryOTA) и установить на свой Xiaomi Mi 9 вручную.