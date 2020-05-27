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Redmi 10X показали на живых фото и на видео с распаковкой

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MobilZone
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Сегодня китайская компания Xiaomi под своим брендом Redmi представила ряд новинок, среди которых модели Redmi 10X 4G, Redmi 10X и Redmi 10X Pro, а теперь старшую модель показали на качественных живых фото, а также продемонстрировали видео с распаковкой аппарата.

Напомним, Redmi 10X Pro получил 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей, 5G-платформу MediaTek Dimensity 820, 8 Гб оперативки, 128/256 Гб флеш-памяти, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения на 48 Мп, 20-мегапиксельную селфи-камеру, беспроводные модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, подэкранный дактилоскопический сканер, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, а также аккумулятор ёмкостью 4520 мАч.





На территории Китая новый 5G-смартфон Redmi 10X Pro появится в продаже 5 июня по цене $322 за версию 8/128 Гб и $364 за вариант 8/256 Гб.

Выйдет ли эта интересная новинка бренда Redmi на международный рынок — неизвестно.