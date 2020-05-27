Смартфон Redmi 10X Pro получил продвинутую камеру

Сегодня, помимо прочих новинок, компания Xiaomi представила 5G-смартфон Redmi 10X, а также его старшую версию Redmi 10X Pro, имеющую серьезные отличия от базовой.
В частности, Redmi 10X Pro поддерживает более серьезную быструю зарядку мощностью 33 Вт, имеет 20-мегапиксельную селфи-камеру, модуль NFC, а основная квадрокамера аппарата предложит 3х оптический зум, 5х гибридный зум и 30х цифровой зум.
В остальном спецификации Redmi 10X Pro соответствуют Redmi 10X — 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей, 5G-платформа MediaTek Dimensity 820, 8 Гб оперативки, 128/256 Гб флеш-памяти, основная квадрокамера с главным датчиком изображения на 48 Мп, 20-мегапиксельная фронталка, беспроводные модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, подэкранный дактилоскопический сканер, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, а также аккумулятор ёмкостью 4520.
В Китае 5G-смартфон Redmi 10X Pro появится в продаже 5 июня по цене $322 за версию 8/128 Гб и $364 за вариант 8/256 Гб.
В частности, Redmi 10X Pro поддерживает более серьезную быструю зарядку мощностью 33 Вт, имеет 20-мегапиксельную селфи-камеру, модуль NFC, а основная квадрокамера аппарата предложит 3х оптический зум, 5х гибридный зум и 30х цифровой зум.
В остальном спецификации Redmi 10X Pro соответствуют Redmi 10X — 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей, 5G-платформа MediaTek Dimensity 820, 8 Гб оперативки, 128/256 Гб флеш-памяти, основная квадрокамера с главным датчиком изображения на 48 Мп, 20-мегапиксельная фронталка, беспроводные модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, подэкранный дактилоскопический сканер, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, а также аккумулятор ёмкостью 4520.
Характеристики Redmi 10X Pro
В Китае 5G-смартфон Redmi 10X Pro появится в продаже 5 июня по цене $322 за версию 8/128 Гб и $364 за вариант 8/256 Гб.