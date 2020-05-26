Состоялась долгожданная премьера смартфона Redmi 10X

Redmi 10X 6/64 Гб — $224;

Redmi 10X 6/128 Гб — $252;

Redmi 10X 8/128 Гб — $294;

Redmi 10X 8/256 Гб — $336.

Сегодня, как и ожидалось, китайская компания Xiaomi в рамках специальной онлайн-конференции среди прочих новинок бренда Redmi представила смартфон Redmi 10X, о котором уже практически все было известно.Модельполучила 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей, поддержкой HDR10+ и DC Dimming, новую 5G-платформу MediaTek Dimensity 820, до 8 Гб оперативки, до 256 Гб флеш-памяти, основную камеру с датчиками изображения на 48, Мп, 16-мегапиксельную фронталку, беспроводные модули Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.1, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, подэкранный дактилоскопический сканер, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, а также аккумулятор ёмкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.Кроме того, Redmi 10X стал первым смартфоном на рынке, который поддерживает двойной режим ожидания 5G, обеспечивает стабильную связь на высокой скорости с минимальными задержками, а также умное переключение между сетями 5G и Wi-Fi (Smart Switch). Характеристики Redmi 10X Из коробки смартфон Redmi 10X будет работать под управлением фирменной прошивки MIUI 12, основанной на операционной системе Android 10.