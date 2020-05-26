Стабильная MIUI 12 Global уже доступна для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20

Вчера стало известно о том, что владельцы смартфона Xiaomi Mi 9T, который в некоторых регионах известен как Redmi K20, начали получать на свои устройства глобальную стабильную версию MIUI 12 под номером 12.0.0.11.
Особо нетерпеливые пользователи могут не дожидаться, когда апдейт прилетит по воздуху, а скачать прошивку и установить ее вручную. Ссылки на скачивание и инструкцию по установки можно найти здесь.
Напомним, MIUI 12 приносит на смартфоны обновленный пользовательский интерфейс и системную анимацию, новую жестовую навигацию, полностью переработанное меню многозадачности, новое приложение камеры, доработанную темную тему и многие других изменения и нововведения.
Сама Xiaomi скромно называет MIUI 12 своей лучшей прошивкой, а пользователи сравнивают новую версию оболочки с iOS, утверждая, что MIUI вышла на новый уровень.
Особо нетерпеливые пользователи могут не дожидаться, когда апдейт прилетит по воздуху, а скачать прошивку и установить ее вручную. Ссылки на скачивание и инструкцию по установки можно найти здесь.
Напомним, MIUI 12 приносит на смартфоны обновленный пользовательский интерфейс и системную анимацию, новую жестовую навигацию, полностью переработанное меню многозадачности, новое приложение камеры, доработанную темную тему и многие других изменения и нововведения.
Сама Xiaomi скромно называет MIUI 12 своей лучшей прошивкой, а пользователи сравнивают новую версию оболочки с iOS, утверждая, что MIUI вышла на новый уровень.