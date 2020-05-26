Умная стиральная машина Xiaomi с дистанционным управлением

Линейка бытовой техники компании Сяоми пополнилась новой умной стиральной машины Xiaomi Internet Washing Machine and Dryer 1C, которая получила модуль Wi-Fi. Теперь пользователи смогут включить/отключить прибор с помощью смартфона дистанционно. Кроме того, реализована опция голосового управления.Новая модель отличается и солидной вместительностью, ведь одновременно можно стирать до 10 кг белья. Всего доступно 22 режима стирки, а контролировать процесс работы стиральной машинки Сяоми можно как вручную, так и через смартфон. В последнем случае потребуется установка фирменного приложения Mijia.К преимуществам прибора относится и возможность проведения стерилизации белья. Производитель утверждает, что данная процедура осуществляется при температуре в 95°С и позволяет уничтожить 99,9% опасных бактерий. Также в машине реализован режим сушки, поэтому после стирки белья от использования утюга можно будет отказаться.Среди технических характеристик стоит отметить установку бесщеточного мотора с мощностью 0,96 кВтч. В процессе работы двигатель издает минимум шума и потребляет мало энергии, при этом скорость вращения барабана может достигать 1400 оборотов в минуту.В Китае продажиInternet Washing Machine and Dryer уже есть, а ее цена составит всего 300 долларов. В Украину и России прибор также должен появиться, но это произойдет уже ближе к июню 2020 года.