Xiaomi Mi Band 5 выйдет до конца июня

Компания Сяоми постепенно готовит аудиторию к выходу своего нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Наиболее вероятная дата премьеры трекера – конец июня – начало июля 2020 года.Как утверждает производитель, в новинке появится много новых полезных и уникальных функций. Одна из ключевых особенностей –определение сатурации, т.е уровня насыщения крови кислородом (SpO2). С учетом пандемии коронавируса эта опция явно не будет лишней, так как показатели сатурации в некоторых случаях могут определить ухудшение состояния организма еще до момента появления первых симптомов различных заболеваний.Особо стоит выделить опцию определения индекса Personal Activity Intelligence (PAI). Благодаря отслеживанию этого показателя активности удается снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 25%. Такая возможность обеспечивается за счет того, что расчет индекса ведется на основе данных о пульсе пользователя и ряда других важных характеристик (вес, пол, возраст, рост и др.).Для женской аудитории предлагается еще одна полезная функция – отслеживание менструального цикла.Ожидается, что на Сяоми Ми Бэнд 5 будет установлен более крупный дисплей в сравнении с. Трекер Xiaomi также получит поддержку NFC (но первоначально модулем будет оснащаться только китайская версия).Компания-производитель пока не озвучивает стоимость новинки, однако можно предположить, что ее цена не будет превышать 60 долларов.