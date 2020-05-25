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Смартфон Redmi 9 получил сертификат агентств

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MobilZone
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Как мы знаем, компания Xiaomi уже выпустила смартфоны Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max, которые сменили на рынке аппараты линейки Redmi Note 8. А вскоре выйдет преемник модели Redmi 8 с вполне логичным названием Redmi 9.
В начале мая грядущая новинка уже засветилась в ЕАК и на официальном сайте под модельным номером M2004J19G, а пару дней назад Redmi 9 появился в базе данных таиландского регулятора NBTC, что говорит о его скором анонсе.
По предварительным данным, Redmi 9 получит 6,67-дюймовый IPS-дисплей, платформу Helio G80 или Helio G85 от MediaTek, 4/6 Гб оперативки, 64 Гб встроенной флеш-памяти, квадрокамеру с датчиками изображения на 13, 8, 5 и 2 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и зарядное устройство мощностью 10 Вт.

Напомним, в конце апреля Redmi 9 был протестирован в бенчмарке Geekbench, где аппарат показал результат в 450 и 1522 балла в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.