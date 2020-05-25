Какие смартфоны Xiaomi уже получили Android 10

Предлагаем вашему вниманию список смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark, которые уже получили прошивку MIUI, основанную на операционной системе Android 10. Данный перечень актуален на дату написания этой новости.Здесь нужно отметить, что на смартфонах линеек Mi, операционная система обновляется два раза, то есть если изначально на аппарате была установлена ОС Android 9, то велика вероятность того, что смартфон получит Android 11. В свою очередь, на смартфонах бренда Redmi — ОС обновляется только один раз, то есть если изначально была Android 9, то эта модель максимум получит только Android 10.