В MIUI 12 будет проще отключить рекламные объявления

Несмотря на то, что компания Xiaomi предлагает смарфоны с отличным соотношением цены, характеристик и качества, рекламные объявления в системных приложениях на устройствах производителя всем порядком надоедают.В MIUI 11 уже не раз описаны решения по отключению рекламы, которые состоят из нескольких шагов, а в новой оболочке MIUI 12 все будет гораздо проще.Для отключения рекламы в прошивкенеобходимо войти в свой Mi-аккаунт, а затем в Настройки — Политика конфиденциальности — Системные объявления нужно нажать на переключатель Реклама в системных приложениях.Данные действия гарантируют отключение всей рекламы в системных приложениях оболочки MIUI 12, что, в принципе, компания Xiaomi ранее и обещала.