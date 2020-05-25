Официально представлен смартфон Redmi K30i 5G

Redmi K30i 5G

В Китае продажи нового смартфона Redmi K30i 5G начнутся 2 июня по цене порядка $262, а первым покупателям предоставляется скидка в размере $10.Компания Xiaomi под своим брендом Redmi представила смартфон, который является немного упрощенным вариантом модели Redmi K30 5G, которая была представлена в конце прошлого года.Новинка получила 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления картинки 120 Гц, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5, платформу Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом Snapdragon X52, 6 Гб оперативки LPDDR4X, 128 Гб встроенной флеш-памяти UFS 2.1, квадрокамеру с датчиками изображения на 48 Мп (f/1.79), 8 Мп (ширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), сдвоенную фронталку с сенсорами на 20 м 2 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.Из коробки Redmi K30i 5G работает под управлением фирменной прошивки MIUI 11, основанной на операционной системе Android 10.В Китае продажи Redmi K30i 5G стартуют 2 июня по цене $262, а первым покупателям предоставляется скидка в размере $10.