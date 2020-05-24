Фишки на MIUI 11, которые нам пригодятся

Сегодня поговорим о фишках на, которая позволяет каждому пользователю настраивать её под себя. Настроек вмного поэтому я вам расскажу о самых значительных из них.Начнем с, скажем так для разогрева и будем идти дальше чем дальше тем. Первая фишка относится к тем, кто ловил себя на мысли, что хотелось бы, чтобы телефон работал. Заходим в настройки? идем ниже “заходим вздесь спускаемся ниже и находим пункт “после того как вы поставить сюда галочку, ваш смартфонСледующая фишка относится к тем, кто делает очень много звонков. Если вы, не хотите постоянно смотреть на экран, нажимать кнопку сброс (эту красную) все очень просто. Идем в настройки ?далееидем вниз и здесь ищем пункт, который называетсяставим сюда галочку и теперь после того, как вы поговорили, нажимаете кнопку включения, вызов завершается., бывает такое, что в браузере и какой-то шрифт очень маленький вы, не можете разглядеть, что там написано. Есть очень интересна полезная функция, идём в настройки ? внизидем нижеставим галочку и вот например, на экране вы, что-то не можете разглядеть, три раза нажали, пожалуйста