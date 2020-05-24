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Фишки на MIUI 11, которые нам пригодятся

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MobilZone
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Сегодня поговорим о фишках на MIUI 11, которая позволяет каждому пользователю настраивать её под себя. Настроек в MIUI 11 много поэтому я вам расскажу о самых значительных из них.

Начнем с небольших фишек, скажем так для разогрева и будем идти дальше чем дальше тем серьезнее. Первая фишка относится к тем, кто ловил себя на мысли, что хотелось бы, чтобы телефон работал намного быстрее. Заходим в настройки? идем ниже “расширенные настройки” заходим в ”спец возможности” ? здесь спускаемся ниже и находим пункт “удалить анимации” после того как вы поставить сюда галочку, ваш смартфон начнёт работать быстрее.


Следующая фишка относится к тем, кто делает очень много звонков. Если вы, не хотите постоянно смотреть на экран, нажимать кнопку сброс (эту красную) все очень просто. Идем в настройки ? “расширенные настройки” далее “спец возможности” идем вниз и здесь ищем пункт, который называется “кнопка питания завершает вызов”, ставим сюда галочку и теперь после того, как вы поговорили, нажимаете кнопку включения, вызов завершается.

Увеличение текста, бывает такое, что в браузере и какой-то шрифт очень маленький вы, не можете разглядеть, что там написано. Есть очень интересна полезная функция, идём в настройки ? вниз “расширенные настройки” ? “специальные возможности” идем ниже “увеличение” ?увеличение по тройному нажатию, ставим галочку и вот например, на экране вы, что-то не можете разглядеть, три раза нажали, пожалуйста все, увеличили.