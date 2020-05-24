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Секреты MIUI: Активируем шагомер и тему MIUI 12

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MobilZone
320
Одной из самых полезных функций различных фитнес браслетов, является возможность подсчёта пройденного расстояния и количества шагов, особенно если поговорка о том, что движение - это жизнь, не утратила для Вас актуальности.
В этой статье я покажу вам, как потратив 2 минуты вашего времени, Вы сможете активировать подсчёт шагов прямо на экране вашего смартфона от Xiaomi, без необходимости приобретать различные гаджеты. А напоследок, поделюсь с вами новой темой, которая выполнена в духе ожидаемой многими MIUI 12.

Шагомер

Для начала, как всегда, идём в "Настройки" и в поисковой строке пишем слово "Регион", а после зайдя в появившийся пункт, переключаем регион на "Индия", опять же воспользовавшись поиском.

Далее возвращаемся на рабочий стол и движением вправо вызываем ленту виджетов, где "заботливые" индийцы, разместили для нас итоги прошедших матчей по крикету и прочую ненужную ерунду, которую к счастью можно отключить, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

В итоге Вы увидите вот такую картину, и если у вас как у меня присутствует надпись "Настройте приложение Mi Здоровье...", просто нажмите на виджет, и вам будет предложено загрузить приложение "Xiaomi Health", которое необходимо для работы шагомера.

После скачивания и установки, на виджете подсчёта шагов появится кнопка "Настройка", нажав на которую, Вы попадёте в само приложение, где можете отслеживать свою активность, пройденное расстояние и примерное количество сожжённых калорий. А сам виджет шагов, станет максимально информативным и понятным.

Тема под MIUI 12

Тут всё ещё проще. Заходите в приложение "Темы" и пишите в поиске "MeUi 12", после чего скачиваете и применяете одноимённую темы от разработчика PANKAJ. В итоге у вас получится вот такая красота.

А если Вы установите живые обои из MIUI 12 и обновите некоторые системные приложения, следуя моим рекомендациям в прошлых статьях, облик вашего смартфона кардинально изменится, подражая новой версии оболочки.