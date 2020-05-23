Новый процессор MediaTek и цена меньше чем у Xiaomi — взгляд на Realme 6i

Выразительная внешность и корпус

Новый процессор и выдающаяся автономность

Сколько и надо ли?

Еще пару лет назад казалось, что первенство смартфонов Xiaomi в бюджетном сегменте абсолютно незыблемо. Но вот и HONOR подтягиваются, и Samsung понемногу отъедает долю рынка. Также есть бренд, который лишь недавно на рынке смартфонов, но уже сейчас начинает нервировать конкурентов. Что за устройство Realme 6i и почему оно достойно внимания — читайте в данном материале.Пока конкуренты клепали однотипные смартфоны, R. Оценить его можно по фото ниже. Со своей стороны отмечу, что дизайн неплох и смотрится довольно свежо.Примечательно, что до последнего кажется, что смартфон сделан из стекла, однако. Тут уже дело вкуса: кому-то понравится это практичное решение, другие же назовут Realme жлобами. На мой взгляд,(привет, Xiaomi). К слову, защита есть и в комплекте Realme 6i.В зеленом цвете смартфон и вовсе смотрится просто невероятно. По стильности, на мой вкус, он находится наравне с Redmi Note 8 Pro в той же зеленоватой раскраске. При этом, что тоже прибавляет очков практичности. Пару слов о дисплее.Экран Realme 6i покрыт защитным стекломи имеет разрешение. При этом достигается плотность пикселей на уровне. Пресловутой эппловской Retina здесь и не пахнет, зоркий взгляд при желании все-таки увидит пиксели. Но подобное мы уже видели в Xiaomi Mi A3, например. Там же картинку портил AMOLED, здесь же обычный IPS-дисплей.Внутренности Realme 6i также заслуживают внимания. Процессором в смартфоне выступает новинка от китайского производители полупроводников —. Пока что темная лошадка в мире чипсетов, создатели установили его в категорию для «умеренного гейминга».В переводе с маркетингового языка на обывательский это означает, что Realme 6i сможет «потянуть» тяжелые игры на низких или средних настройках графики.. Что касается внутреннего хранилища, то некоторых может смутить 3 ГБ оперативной памяти.Для Android действительно мало, возможно, будет решать оптимизация системы, которую многие хвалят. Но есть версия и с 4 ГБ ОЗУ. В плане постоянного хранилища он может быть в двух классических вариантах:. Плюс есть слот под карту памяти. Набор камер в Realme 6i также стандартен. Основной модуль на 48 МП и широкоугольный на 8 МП.Особого внимания стоит питание смартфона. Realme 6i получил очень емкий. Видимо, такая тенденция сохранится для многих бюджетников конца 2020 - начала 2021 года. Но Realme 6i здесь один из немногих в данной цене. 5000 мАч смело. К тому же в комплекте естьИз мелочей стоит отметитьдля оплаты покупок в магазине (еще один привет Xiaomi).За версию Realme 6i с 4/128 ГБ памяти просят 210 долларов. Актуальная новинка бюджетного сегмента от Huawei стоит 270 долларов, схожая история с Redmi Note. Несмотря на то, что смартфон Realme 6i уступает конкурентам по некоторым аспектам, в целом смартфон производит приятные впечатления.Особенно учитывая то, что компания активно развивается, в том числе в плане программной части. Не каждому китайскому бренду это удается.