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Новый процессор MediaTek и цена меньше чем у Xiaomi — взгляд на Realme 6i

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MobilZone
908
Еще пару лет назад казалось, что первенство смартфонов Xiaomi в бюджетном сегменте абсолютно незыблемо. Но вот и HONOR подтягиваются, и Samsung понемногу отъедает долю рынка. Также есть бренд, который лишь недавно на рынке смартфонов, но уже сейчас начинает нервировать конкурентов. Что за устройство Realme 6i и почему оно достойно внимания — читайте в данном материале.

Выразительная внешность и корпус

Пока конкуренты клепали однотипные смартфоны, Realme позвала дизайнера Наото Фукасаву и сделала обновленный внешний вид для смартфона Realme 6i. Оценить его можно по фото ниже. Со своей стороны отмечу, что дизайн неплох и смотрится довольно свежо.
Примечательно, что до последнего кажется, что смартфон сделан из стекла, однако Realme 6i полностью пластиковый. Тут уже дело вкуса: кому-то понравится это практичное решение, другие же назовут Realme жлобами. На мой взгляд, пластиковый корпус — это лучше, чем стеклянный задник, обернутый в силиконовый чехол из комплекта (привет, Xiaomi). К слову, защита есть и в комплекте Realme 6i.

В зеленом цвете смартфон и вовсе смотрится просто невероятно. По стильности, на мой вкус, он находится наравне с Redmi Note 8 Pro в той же зеленоватой раскраске. При этом китайцы не забыли про защиту брызг, что тоже прибавляет очков практичности. Пару слов о дисплее.

Экран Realme 6i покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3 и имеет разрешение 1600 на 720 точек. При этом достигается плотность пикселей на уровне 270 PPI. Пресловутой эппловской Retina здесь и не пахнет, зоркий взгляд при желании все-таки увидит пиксели. Но подобное мы уже видели в Xiaomi Mi A3, например. Там же картинку портил AMOLED, здесь же обычный IPS-дисплей.

Новый процессор и выдающаяся автономность

Внутренности Realme 6i также заслуживают внимания. Процессором в смартфоне выступает новинка от китайского производители полупроводников — MediaTek Helio G80. Пока что темная лошадка в мире чипсетов, создатели установили его в категорию для «умеренного гейминга».

 В переводе с маркетингового языка на обывательский это означает, что Realme 6i сможет «потянуть» тяжелые игры на низких или средних настройках графики. Для повседневных соцсетей или мессенджеров проблем наблюдаться не должно. Что касается внутреннего хранилища, то некоторых может смутить 3 ГБ оперативной памяти.

Для Android действительно мало, возможно, будет решать оптимизация системы, которую многие хвалят. Но есть версия и с 4 ГБ ОЗУ. В плане постоянного хранилища он может быть в двух классических вариантах: 64 или 128 ГБ. Плюс есть слот под карту памяти. Набор камер в Realme 6i также стандартен. Основной модуль на 48 МП и широкоугольный на 8 МП.
 Особого внимания стоит питание смартфона. Realme 6i получил очень емкий аккумулятор на 5000 мАч. Видимо, такая тенденция сохранится для многих бюджетников конца 2020 - начала 2021 года. Но Realme 6i здесь один из немногих в данной цене. 5000 мАч смело хватит на 1,5-2 дня активного использования. К тому же в комплекте есть быстрая зарядка на 18 ватт.

Из мелочей стоит отметить Bluetooth 5-й версии и наличие NFC для оплаты покупок в магазине (еще один привет Xiaomi).

Сколько и надо ли?

За версию Realme 6i с 4/128 ГБ памяти просят 210 долларов. Актуальная новинка бюджетного сегмента от Huawei стоит 270 долларов, схожая история с Redmi Note. Несмотря на то, что смартфон Realme 6i уступает конкурентам по некоторым аспектам, в целом смартфон производит приятные впечатления.

Особенно учитывая то, что компания активно развивается, в том числе в плане программной части. Не каждому китайскому бренду это удается.