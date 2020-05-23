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» » Бюджетный хит украинского рынка Samsung Galaxy A30s снова упал в цене
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Бюджетный хит украинского рынка Samsung Galaxy A30s снова упал в цене

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MobilZone
828
Samsung Galaxy A30s очень похож на предыдущую модель Galaxy A50. Оба телефона имеют одинаковые размеры, аккумулятор и задние камеры. Однако Galaxy A30s предлагает более слабый AMOLED дисплей.

Смартфон имеет разрешение экрана HD, но все же это хорошая панель, которая отлично читается и имеет яркие цвета. Тем не менее, OLED-дисплей не всегда включен, что было бы полезно, потому что в телефоне нет диода уведомлений. Другая проблема заключается в том, что, хотя дисплей отлично читается, плотность маленькая, и вы можете иногда увидеть растр, если приглядитесь. Мне кажется, что размер 6,4-дюймового дисплея слишком велик для разрешения HD. На дисплее также есть сканер отпечатков пальцев, довольно медленный и не очень надежный - быстрее будет использовать разблокировку лица.

Несмотря на то, что это телефон недорогой, оборудование соответствует тому, к которому мы привыкли в Samsung. Во всяком случае, процессор в Exynos 7904 сочетается с 4 ГБ оперативной памяти. Система не очень быстрая, но производительности на все хватает.

Однако я должен похвалить аккумулятор, который имеет емкость в 4000 мАч. HD-дисплей не потребляет столько энергии, а более слабый процессор не «съедает» большую ее часть. Таким образом, Samsung Galaxy A30s представляет собой двухдневный телефон при классическом использовании, что очень радует. Быстрое зарядное устройство на 15 Вт также довольно быстро заряжает аппарат.

Galaxy A30s имеет три камеры на спинке, так же, как и Galaxy A50. За прошедшее время до выпуска этой модели Samsung не улучшил камеры, хотя они и были довольно средние. При просмотре фотографий на телефоне фотографии относительно хорошие, но при просмотре на компьютере не заметишь ничего особенного. Galaxy A30s содержит 25-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 5-мегапиксельный объектив с глубиной резкости.

При дневной съемке основная камера, несмотря на достаточное количество света, имеет довольно много шума, а на фотографиях отсутствуют четкие детали. Что касается широкоугольного датчика, он также не делает супер-снимки. Также жаль, что нет достойного ночного режима, но это не мешает делать хорошие вечерние фотографиии.

Таким образом, Samsung Galaxy A30s - это недорогой смартфон, но имеющий на своем борту все необходимое. Качество Samsung, как всегда, на высоте, а сейчас он еще и сильно скинул в цене. Можно сказать, что это один из самый выгодных смартфонов бренда, который можно сейчас купить.

Цена на данный смартфон которая была 7400 гривен, а сечас упала до 4400 гривен. 