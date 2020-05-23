iPhone 12 - лучший iPhone за 5 лет





5.4” iPhone 12





6.1” iPhone 12 Max

6.1” iPhone 12 Pro

6.7” iPhone 12 Pro Max









Задержка iPhone 12

В конце этого года мы ждем новые iPhone 12, которые представят несколько важных обновлений, включая серьезные изменения в отделе дисплеев.Благодаря отчету, опубликованному компанией Display Supply Chain Consultants (DSCC), мы теперь точно знаем, что запланировала Apple.Это надежный источник, с солдиным послужным списком.Мы пройдемся по каждой моделе предстоящей серии iPhone 12 и начнем по возрастанию.Начальная модель iPhone из этой серии оснащена маленьким 5,4-дюймовым OLED-дисплеем.В отчете утверждается, что дисплеи для этой модели будет поставлять Samsung, а не китайская компания BOE, как сообщалось ранее.BOE будет поствлять дисплеи для одной из старших моделей, и если все пойдет хорошо, то в 2021 году им достанется 5,4 дюймовый iPhone. Но в этом году пока Samsung.Разрешение 2340 x 1080p с плотностью пикселей 475ppi.Согласно различным источникам,будет иметь 4 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ накопительной памяти, две задние камеры с основной 64 Мп, фронтальную камеру на 12 Мп, процессор A14. Цена ожидается быть от $ 649.Phone 12 Max призван заменить прошлогодний iPhone 11.Он будет оснащаться 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, полученным как от BOE, так и от LG Display.Большая часть заказов идет к LG, так как дисплеи LG лучше знакомы Apple. Тогда как BOE будет увеличивать свою долю постепенно.iPhone 12 Max, похоже, будет иметь дополнительный сенсорной слой, а не технологию Y-OCTA. Ходят слухи о разрешении 2532 x 1170p и плотности пикселей 458ppi, что, пожалуй, самое важное изменение.Хотя обычным потребителям Apple как правило все равно какое там разрешение и плотность пикселей. Ведь Apple часто высмеивают за комично низкое разрешение 1792 x 828p и плотность пикселей 326ppi, предлагаемое на iPhone 11 и iPhone XR, но это никак не мешает их высоким продажам.Однако с переходом на OLED эта практика, похоже, наконец-то заканчивается.Чтобы лучше отличать стандартную серию iPhone 12 от моделей Pro, Apple планирует серию апгрейдов для Pro версий.В частности, дисплеи на обычных iPhone 12 не получат брендинг XDR и, как таковые, не будут поддерживать 10-битную глубину цвета или технологию ProMotion 120 Гц.По разным данным,получит 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 128 и 256 ГБ накопительной памяти, те же камеры и корпус, что и iPhone 12, а стоить буде на 100 долларов больше, от 749 долларов.Теперь переходим к Pro версиям. Меньший из них iPhone 12 Pro должен иметь 6,1-дюймовый OLED-дисплей, также поставляемый Samsung.В настоящее время ожидается поддержка 10-битной глубины цвета и более высокой максимальной яркости, чем у обычных моделей. Таким образом, iPhone 12 станет одним из первых смартфонов с 10-битным цветом, что задаст тренд и для других смартфонов.Правда, справедливости ради стоит сказать, что это будут не 10 бит в чистом видео.10-битный цвет будет достигнут с помощью некой технологии сглаживания 8 бит и 2 бит, поскольку сейчас ни одна из компаний, производителей OLED-драйверов, не может предложить настоящие 10-бит.Разрешение около 2532 x 1170 пикселей с плотностью 458 ppi. По слухам этот дисплей будет соответствовать стандарту XDR. И здесь либо они пересмотрят стандарт XDR, либо яркость этих дисплеев будет достигать 1000 нит, при пиковой 1600 нит.На сегодняшний день дисплей Samsung достигает яркости 828 нит и пиковой 1342. Так что, вероятнее всего, придется понизить стандарты XDR, дабы все таки прикрепить этот бренд к новым iPhone 12.iPhone 12 Pro поддерживает 120 Гц. Однако, в отчете говорится, что Apple не планирует внедрять технологию LTPO в отличие от Galaxy Note 20+, что означает, что 120 Гц могут быть ограничены небольшим разрешением, или же риском большой разрядки батареи.По разным данным, iPhone 12 Pro имеет 6 ГБ ОЗУ, 128-512 ГБ памяти, уже четыре камеры сзади, в том числе основную на 64 Мп и датчик глубины LiDAR.Цена от 999 долларов.IPhone 12 Pro Max будет оснащен большим 6,68-дюймовым OLED-дисплеем, поставляемым исключительно Samsung. Этот экран будет поддерживать разрешение 2778 x 1284p и 458 пикселей на дюйм.Одним из важных отличий по сравнению с экраном на модели предыдущего поколения должно быть наличие технологии Y-OCTA. Это, по существу, позволяет встраивать сенсорные датчики непосредственно в OLED дисплей, то есть становится ненужной дополнительная сенсорная плёнка между экраном и защитным стеклом, что приводит к более тонкому дисплею и снижению производственных затрат примерно на 30%.Как недавно сообщил Джон Проссер, новый дисплей будет продаваться также под брендом «Super Retina XDR». В первую очередь это означает поддержку 10-битной глубины цвета, что означает, что iPhone сможет отображать более 1 миллиарда цветов.В отчете сообщается, что производство панелей начнется примерно на 6 недель позже, чем изначально планировалось, что должно означать задержку запуска iPhone 12 с сентября по октябрь.Тем не менее, я думаю это будут самые успешные iPhone за последние 5 лет благодаря OLED панелям и ценам, стартующим всего от 650 долларов.