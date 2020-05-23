iPhone 12 - лучший iPhone за 5 лет

В конце этого года мы ждем новые iPhone 12, которые представят несколько важных обновлений, включая серьезные изменения в отделе дисплеев.
Благодаря отчету, опубликованному компанией Display Supply Chain Consultants (DSCC), мы теперь точно знаем, что запланировала Apple.
Это надежный источник, с солдиным послужным списком.
Мы пройдемся по каждой моделе предстоящей серии iPhone 12 и начнем по возрастанию.
В отчете утверждается, что дисплеи для этой модели будет поставлять Samsung, а не китайская компания BOE, как сообщалось ранее.
BOE будет поствлять дисплеи для одной из старших моделей, и если все пойдет хорошо, то в 2021 году им достанется 5,4 дюймовый iPhone. Но в этом году пока Samsung.
Разрешение 2340 x 1080p с плотностью пикселей 475ppi.
Согласно различным источникам, iPhone 12 будет иметь 4 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ накопительной памяти, две задние камеры с основной 64 Мп, фронтальную камеру на 12 Мп, процессор A14. Цена ожидается быть от $ 649.
Он будет оснащаться 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, полученным как от BOE, так и от LG Display.
Большая часть заказов идет к LG, так как дисплеи LG лучше знакомы Apple. Тогда как BOE будет увеличивать свою долю постепенно.
iPhone 12 Max, похоже, будет иметь дополнительный сенсорной слой, а не технологию Y-OCTA. Ходят слухи о разрешении 2532 x 1170p и плотности пикселей 458ppi, что, пожалуй, самое важное изменение.
Хотя обычным потребителям Apple как правило все равно какое там разрешение и плотность пикселей. Ведь Apple часто высмеивают за комично низкое разрешение 1792 x 828p и плотность пикселей 326ppi, предлагаемое на iPhone 11 и iPhone XR, но это никак не мешает их высоким продажам.
Однако с переходом на OLED эта практика, похоже, наконец-то заканчивается.
Чтобы лучше отличать стандартную серию iPhone 12 от моделей Pro, Apple планирует серию апгрейдов для Pro версий.
В частности, дисплеи на обычных iPhone 12 не получат брендинг XDR и, как таковые, не будут поддерживать 10-битную глубину цвета или технологию ProMotion 120 Гц.
По разным данным, iPhone 12 Max получит 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 128 и 256 ГБ накопительной памяти, те же камеры и корпус, что и iPhone 12, а стоить буде на 100 долларов больше, от 749 долларов.
В настоящее время ожидается поддержка 10-битной глубины цвета и более высокой максимальной яркости, чем у обычных моделей. Таким образом, iPhone 12 станет одним из первых смартфонов с 10-битным цветом, что задаст тренд и для других смартфонов.
Правда, справедливости ради стоит сказать, что это будут не 10 бит в чистом видео.
10-битный цвет будет достигнут с помощью некой технологии сглаживания 8 бит и 2 бит, поскольку сейчас ни одна из компаний, производителей OLED-драйверов, не может предложить настоящие 10-бит.
Разрешение около 2532 x 1170 пикселей с плотностью 458 ppi. По слухам этот дисплей будет соответствовать стандарту XDR. И здесь либо они пересмотрят стандарт XDR, либо яркость этих дисплеев будет достигать 1000 нит, при пиковой 1600 нит.
На сегодняшний день дисплей Samsung достигает яркости 828 нит и пиковой 1342. Так что, вероятнее всего, придется понизить стандарты XDR, дабы все таки прикрепить этот бренд к новым iPhone 12.
iPhone 12 Pro поддерживает 120 Гц. Однако, в отчете говорится, что Apple не планирует внедрять технологию LTPO в отличие от Galaxy Note 20+, что означает, что 120 Гц могут быть ограничены небольшим разрешением, или же риском большой разрядки батареи.
По разным данным, iPhone 12 Pro имеет 6 ГБ ОЗУ, 128-512 ГБ памяти, уже четыре камеры сзади, в том числе основную на 64 Мп и датчик глубины LiDAR.
Цена от 999 долларов.
Одним из важных отличий по сравнению с экраном на модели предыдущего поколения должно быть наличие технологии Y-OCTA. Это, по существу, позволяет встраивать сенсорные датчики непосредственно в OLED дисплей, то есть становится ненужной дополнительная сенсорная плёнка между экраном и защитным стеклом, что приводит к более тонкому дисплею и снижению производственных затрат примерно на 30%.
Как недавно сообщил Джон Проссер, новый дисплей будет продаваться также под брендом «Super Retina XDR». В первую очередь это означает поддержку 10-битной глубины цвета, что означает, что iPhone сможет отображать более 1 миллиарда цветов.
Тем не менее, я думаю это будут самые успешные iPhone за последние 5 лет благодаря OLED панелям и ценам, стартующим всего от 650 долларов.
Благодаря отчету, опубликованному компанией Display Supply Chain Consultants (DSCC), мы теперь точно знаем, что запланировала Apple.
Это надежный источник, с солдиным послужным списком.
Мы пройдемся по каждой моделе предстоящей серии iPhone 12 и начнем по возрастанию.
5.4” iPhone 12Начальная модель iPhone из этой серии оснащена маленьким 5,4-дюймовым OLED-дисплеем.
В отчете утверждается, что дисплеи для этой модели будет поставлять Samsung, а не китайская компания BOE, как сообщалось ранее.
BOE будет поствлять дисплеи для одной из старших моделей, и если все пойдет хорошо, то в 2021 году им достанется 5,4 дюймовый iPhone. Но в этом году пока Samsung.
Разрешение 2340 x 1080p с плотностью пикселей 475ppi.
Согласно различным источникам, iPhone 12 будет иметь 4 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ накопительной памяти, две задние камеры с основной 64 Мп, фронтальную камеру на 12 Мп, процессор A14. Цена ожидается быть от $ 649.
6.1” iPhone 12 MaxPhone 12 Max призван заменить прошлогодний iPhone 11.
Он будет оснащаться 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, полученным как от BOE, так и от LG Display.
Большая часть заказов идет к LG, так как дисплеи LG лучше знакомы Apple. Тогда как BOE будет увеличивать свою долю постепенно.
iPhone 12 Max, похоже, будет иметь дополнительный сенсорной слой, а не технологию Y-OCTA. Ходят слухи о разрешении 2532 x 1170p и плотности пикселей 458ppi, что, пожалуй, самое важное изменение.
Хотя обычным потребителям Apple как правило все равно какое там разрешение и плотность пикселей. Ведь Apple часто высмеивают за комично низкое разрешение 1792 x 828p и плотность пикселей 326ppi, предлагаемое на iPhone 11 и iPhone XR, но это никак не мешает их высоким продажам.
Однако с переходом на OLED эта практика, похоже, наконец-то заканчивается.
Чтобы лучше отличать стандартную серию iPhone 12 от моделей Pro, Apple планирует серию апгрейдов для Pro версий.
В частности, дисплеи на обычных iPhone 12 не получат брендинг XDR и, как таковые, не будут поддерживать 10-битную глубину цвета или технологию ProMotion 120 Гц.
По разным данным, iPhone 12 Max получит 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 128 и 256 ГБ накопительной памяти, те же камеры и корпус, что и iPhone 12, а стоить буде на 100 долларов больше, от 749 долларов.
6.1” iPhone 12 ProТеперь переходим к Pro версиям. Меньший из них iPhone 12 Pro должен иметь 6,1-дюймовый OLED-дисплей, также поставляемый Samsung.
В настоящее время ожидается поддержка 10-битной глубины цвета и более высокой максимальной яркости, чем у обычных моделей. Таким образом, iPhone 12 станет одним из первых смартфонов с 10-битным цветом, что задаст тренд и для других смартфонов.
Правда, справедливости ради стоит сказать, что это будут не 10 бит в чистом видео.
10-битный цвет будет достигнут с помощью некой технологии сглаживания 8 бит и 2 бит, поскольку сейчас ни одна из компаний, производителей OLED-драйверов, не может предложить настоящие 10-бит.
Разрешение около 2532 x 1170 пикселей с плотностью 458 ppi. По слухам этот дисплей будет соответствовать стандарту XDR. И здесь либо они пересмотрят стандарт XDR, либо яркость этих дисплеев будет достигать 1000 нит, при пиковой 1600 нит.
На сегодняшний день дисплей Samsung достигает яркости 828 нит и пиковой 1342. Так что, вероятнее всего, придется понизить стандарты XDR, дабы все таки прикрепить этот бренд к новым iPhone 12.
iPhone 12 Pro поддерживает 120 Гц. Однако, в отчете говорится, что Apple не планирует внедрять технологию LTPO в отличие от Galaxy Note 20+, что означает, что 120 Гц могут быть ограничены небольшим разрешением, или же риском большой разрядки батареи.
По разным данным, iPhone 12 Pro имеет 6 ГБ ОЗУ, 128-512 ГБ памяти, уже четыре камеры сзади, в том числе основную на 64 Мп и датчик глубины LiDAR.
Цена от 999 долларов.
6.7” iPhone 12 Pro MaxIPhone 12 Pro Max будет оснащен большим 6,68-дюймовым OLED-дисплеем, поставляемым исключительно Samsung. Этот экран будет поддерживать разрешение 2778 x 1284p и 458 пикселей на дюйм.
Одним из важных отличий по сравнению с экраном на модели предыдущего поколения должно быть наличие технологии Y-OCTA. Это, по существу, позволяет встраивать сенсорные датчики непосредственно в OLED дисплей, то есть становится ненужной дополнительная сенсорная плёнка между экраном и защитным стеклом, что приводит к более тонкому дисплею и снижению производственных затрат примерно на 30%.
Как недавно сообщил Джон Проссер, новый дисплей будет продаваться также под брендом «Super Retina XDR». В первую очередь это означает поддержку 10-битной глубины цвета, что означает, что iPhone сможет отображать более 1 миллиарда цветов.
Задержка iPhone 12В отчете сообщается, что производство панелей начнется примерно на 6 недель позже, чем изначально планировалось, что должно означать задержку запуска iPhone 12 с сентября по октябрь.
Тем не менее, я думаю это будут самые успешные iPhone за последние 5 лет благодаря OLED панелям и ценам, стартующим всего от 650 долларов.