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» » Sony Xperia 1 II доступен по предзаказу в Европе с ценой больше чем в iPhone
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Sony Xperia 1 II доступен по предзаказу в Европе с ценой больше чем в iPhone

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MobilZone
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Sony представила Xperia 1 II еще в феврале, однако смартфон до сих пор не попал на прилавки магазинов. В ближайшее время это изменится, так как флагман Sony стал доступным для предварительного заказа в сети Belsimpel (Нидерланды), а также замечен в Интернет-магазине B&H (США), но с пометкой "скоро".

К сожалению, если Вы являетесь фанатом устройств от Sony, Вам лучше начать экономить, чтобы приобрести Xperia 1 II. Для примера, на вышеупомянутом Belsimpel, аппарат продается по "классной" цене в размере 1199 Евро (~1300 Долларов США). Чтобы как-то компенсировать прожигание гигантской дыры в Вашем кармане, ритейлер предлагает знаменитые наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM3 в качестве подарка при покупке, которые отдельно стоят $349,99.

Что касается объявления на B&H, то цена не упоминается, как и дата старта продаж в США. Если же говорить о других рынках, то премиальный смартфон Sony поступает в продажу в Японии сегодня, по цене приблизительно равной 1250 долларов США, что прямо намекает на его дороговизну и на других рынках.