Компания Xiaomi работает над смартфоном раскладушкой

Уже продолжительное время сетевые источники публикуют в Сети различную информацию о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску как гибкий смартфон, складывающийся в двух местах, так и складной смартфон в форм-факторе «раскладушка», но никаких официальных сведений по этому поводу до сих пор нет.А теперь в Сети появились данные о том, что производитель представит во второй половине 2020 года свой первый складной смартфон. Кроме того, инсайдеры опубликовали эскизные изображения из патента, который недавно получила Xiaomi на подобный аппарат.Как видно на чертежах,внешне похож на Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 2019, но при этом имеет поворотную камеру. Если точнее, в патентной документации показано, что горизонтально расположенная система камер может вращаться. При этом, с одной стороны блока камеры имеется один модуль, с другой стороны расположены еще четыре.Что любопытно, в патентных изображениях не уделяется внимание дисплеям, которые получит смартфон, а внешний экран на картинках вообще отсутствует. Но, если данное устройство все же появится на рынке, оно в любом случае будет оснащено внешним дисплеем, так как без него теряется весь смысл такого форм-фактора.