Их не остановить, ждем Redmi на Dimensity 1000+ и Snapdragon 865

Как мы знаем, 26 мая бренд Redmi, отделившийся от компании Xiaomi, представит достаточно интересный смартфон Redmi 10X, который станет первым устройством на однокристальной системе MediaTek Dimensity 820. Также ожидается, вместе с ним будет представлена и старшая версия под названием Redmi 10X Pro, правда пока неизвестно на какой она платформе.



Однако, это не единственные новинки, которые можно ожидать в ближайшее время и, судя по всему, компания Xiaomi решила завалить рынок самыми разными моделями смартфонов.



В частности, сегодня стало известно о том, что в скором времени на рынок выйдут два смартфона Redmi, основанные на топовых чипах MediaTek Dimensity 1000+ и Qualcomm Snapdragon 865, которые также будут обладателями дисплеев с повышенной частотой обновления картинки.



Можно предположить, что новинки будут входить или в серию Redmi Note 10 или в новую линейку Redmi H, но достоверных сведений об этом пока нет.



Впрочем, на просторах Сети уже появлялась инсайдерская информация, что Redmi готовит смартфон на SoC Dimensity 1000+, оснащенный 144-герцовым дисплеем и многомодульной камерой с главным датчиком изображения на 64 Мп.