ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:00
Их не остановить, ждем Redmi на Dimensity 1000+ и Snapdragon 865
19:30
Xiaomi Redmi 10X: известна дата презентации и это уже совсем скоро
17:30
Камера смартфона Redmi 10X получит 4х оптический зум и OIS
15:30
Битва флагманов Motorola Edge+ против Xiaomi Mi 10 Pro - какой смартфон лучше
13:30
Секреты MIUI 11: правильная настройка антивируса
11:58
Новая камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE
20:00
Гугл камера на смартфонах Xiaomi
18:26
Раскрыт дизайн грядущей серии Samsung Galaxy Note 20
16:34
Xiaomi опубликовала новые тизеры и подробности о Redmi 10X
14:11
Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8 тоже обладают «рентгеновским» зрением
12:41
Huawei Y5p с Android 10 и стильным дизайном скоро в Украине
12:03
Samsung Galaxy S20 сокрушительно сильно рухнул в цене
19:00
Xiaomi против Oppo: у кого Lite лучше
17:00
Топ 6 функций, которые появятся в прошивке MIUI 12
15:10
Полный обзор глобального запуска MIUI 12
13:41
Samsung Galaxy A21s - официальный анонс
11:06
Xiaomi Mi 11 Pro показали на неофициальных рендерах
21:30
Представлен датчик изображения Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп
19:30
После этих легких настроек, ваш Xiaomi больше не сядет быстро
17:30
Пальчиковая батарейка Xiaomi с емкостью 2900 мАч
15:40
Чего стоит ждать от Xiaomi Mi 11
14:01
Смартфон Redmi 10X демонстрируют на первых живых фото
12:00
Redmi Note 10 и Note 10 Pro: OLED экран и новый процессор от MediaTek
18:00
Ваш смартфон разряжают Google сервисы, как с этим бороться
15:00
Конвейер Xiaomi снова включен: Redmi X10, Redmi X10 5G и X10 Pro 5G
13:00
Насколько быстро быстрая зарядка "убивает" батарею вашего смартфона, ответила компания OPPO
11:00
Что представят Xiaomi и Redmi в ближайшее время
09:00
Xiaomi готовится к выпуску Redmi 10X, 10X 5G и 10X Pro 5G
21:54
Как улучшить работу сканера отпечатков пальцев на любом смартфоне
18:56
Все доступные ссылки на глобальные MIUI 12 для всех устройств Xiaomi и Redmi
16:32
Xiaomi избавит телефоны от челок, вырезов и дырок, куда денут камеру и при чем здесь Nokia
13:41
Xiaomi выпустила MIUI 12 для 11 смартфонов, ссылки на скачивание
11:20
Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro засветились в Geekbench
 Больше новостей
» » Их не остановить, ждем Redmi на Dimensity 1000+ и Snapdragon 865
-

Их не остановить, ждем Redmi на Dimensity 1000+ и Snapdragon 865

Поделиться:
MobilZone
406
Как мы знаем, 26 мая бренд Redmi, отделившийся от компании Xiaomi, представит достаточно интересный смартфон Redmi 10X, который станет первым устройством на однокристальной системе MediaTek Dimensity 820. Также ожидается, вместе с ним будет представлена и старшая версия под названием Redmi 10X Pro, правда пока неизвестно на какой она платформе.

Однако, это не единственные новинки, которые можно ожидать в ближайшее время и, судя по всему, компания Xiaomi решила завалить рынок самыми разными моделями смартфонов.

В частности, сегодня стало известно о том, что в скором времени на рынок выйдут два смартфона Redmi, основанные на топовых чипах MediaTek Dimensity 1000+ и Qualcomm Snapdragon 865, которые также будут обладателями дисплеев с повышенной частотой обновления картинки.

Можно предположить, что новинки будут входить или в серию Redmi Note 10 или в новую линейку Redmi H, но достоверных сведений об этом пока нет.

Впрочем, на просторах Сети уже появлялась инсайдерская информация, что Redmi готовит смартфон на SoC Dimensity 1000+, оснащенный 144-герцовым дисплеем и многомодульной камерой с главным датчиком изображения на 64 Мп.