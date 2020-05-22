Камера смартфона Redmi 10X получит 4х оптический зум и OIS

Компания Xiaomi продолжает раскрывать технические подробности о своем новом смартфоне Redmi 10X, премьера которого состоится уже на следующей неделе, 26 мая.Уже известно о том, что модель, которая станет первой на новой 5G-платформе MediaTek Dimensity 820, получит 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, до 8 Гб оперативной и до 256 Гб энергонезависимой памяти, квадрокамеру с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельную фронталку, а также аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.Кроме того, новинка бренда Redmi сможет работать в режиме Dual Standby 5G, то есть поддерживать одновременную работу двух SIM-карт в сетях 5G (в режиме ожидания).Сегодня производитель поделился подробностями об основной камере смартфона Redmi 10X, опубликовав на своей официальной страничке в китайской соцсети Weibo соответствующие тизеры.Судя по представленным изображениям, камера Redmi 10X получит 4х оптический и 30х цифровой зум, а также систему оптической стабилизации изображения. Помимо этого, в камере новинки будут активно применяться алгоритмы искусственного интеллекта, что позволит получать качественные снимки в любых условиях в автоматическом режиме.