Xiaomi Redmi 10X: известна дата презентации и это уже совсем скоро

На 26 мая назначена презентация нового– Redmi 10X, который первым получит поддержку двух активных 5G SIM-карт. Кроме того, мобильное устройство будет функционировать на новейшем процессоре MTK Dimensity 820, которому обещают большое будущее.Чипсет построен по 7-нанометровому процессору и обладает встроенным 5G-модемом. Количество ядер привычно составляет 8 штук, однако 4 из них функционируют на частоте 2,6 ГГц.Точно известно, что Редми 10Х получит Amoled-экран, который будет поддерживать различные стили Always on Display. Ожидается, что это положительно отразится на энергопотреблении гаджета.Как видно по изображениям, смартфон будет оборудован 4-сенсорной основной камерой. Одна из них представляет собой телеобъектив, который должен поддерживать 30-кратный цифровой зум, а также оптическую стабилизацию изображения.Известно, что Redmi 10X получит аккумулятор на 4500 мАч, поддержку опции быстрой 33-ваттной зарядки. Предусмотрены также ИК-датчик, модуль NFC, 3,5 мм разъем для наушников.А вот какой объем оперативной и внутренней памяти планируется установить на смартфон, пока неизвестно. Также производитель держит в секрете и стоимость своей новинки.