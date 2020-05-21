Гугл камера на смартфонах Xiaomi

Приложение GCAM позволяет делать более качественные фотографии с помощью смартфона. Гугл камера не только может улучшить качество изображения, но и предлагает дополнительные полезные функции.



Какую версию GCAM стоит установить? На момент написания этой статьи (май 2020 года) последней версией является GCAM 7.3.021. Необязательно устанавливать новые версии. Стоит проверить старые версии 6.2 и 6.1, которые могут работать на большем количестве смартфонов.



GCAM лучше, чем заводское приложение камеры? Основные функции камеры, которые мы используем чаще всего и должны быть под рукой, очень похожи в GCAM и заводском приложении MIUI 11. Имеются переключение объектива, ночной режим, автоматические режимы для фотосъемки и записи фильмов, портрет, панорама, HDR, изменение разрешения и т. д.



Но GCAM предлагает много более продвинутых опций, о которых вы можете только мечтать в заводских приложениях и которые напрямую влияют на качество и общий вид фотографий и видео.



Например, мы можем использовать множество настроек, предлагаемых Lib patcher, благодаря которым мы можем точно настроить внешний вид фотографий в соответствии с вашими предпочтениями.



Например, я не возражаю против легкого шума на фотографиях, но меня раздражает слишком большая резкость, которая является бедствием современных смартфонов. К сожалению, большинство людей предпочитают искусственно заостренное изображение, а не сфокусированное естественным образом, поэтому производители повышают резкость фотографий до преувеличения.

Используя Lib Patcher, я уменьшаю шум (монохромный и цветной отдельно), одновременно уменьшая резкость. Я предпочитаю, чтобы они выглядели более естественно.



Конечно, если у кого-то другое мнение, он может изменить настройки в противоположном направлении - вот в чем превосходство приложения GCAM над базовым приложением камеры на большинстве смартфонов.