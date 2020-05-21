ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Гугл камера на смартфонах Xiaomi
18:26
Раскрыт дизайн грядущей серии Samsung Galaxy Note 20
16:34
Xiaomi опубликовала новые тизеры и подробности о Redmi 10X
14:11
Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8 тоже обладают «рентгеновским» зрением
12:41
Huawei Y5p с Android 10 и стильным дизайном скоро в Украине
12:03
Samsung Galaxy S20 сокрушительно сильно рухнул в цене
19:00
Xiaomi против Oppo: у кого Lite лучше
17:00
Топ 6 функций, которые появятся в прошивке MIUI 12
15:10
Полный обзор глобального запуска MIUI 12
13:41
Samsung Galaxy A21s - официальный анонс
11:06
Xiaomi Mi 11 Pro показали на неофициальных рендерах
21:30
Представлен датчик изображения Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп
19:30
После этих легких настроек, ваш Xiaomi больше не сядет быстро
17:30
Пальчиковая батарейка Xiaomi с емкостью 2900 мАч
15:40
Чего стоит ждать от Xiaomi Mi 11
14:01
Смартфон Redmi 10X демонстрируют на первых живых фото
12:00
Redmi Note 10 и Note 10 Pro: OLED экран и новый процессор от MediaTek
18:00
Ваш смартфон разряжают Google сервисы, как с этим бороться
15:00
Конвейер Xiaomi снова включен: Redmi X10, Redmi X10 5G и X10 Pro 5G
13:00
Насколько быстро быстрая зарядка "убивает" батарею вашего смартфона, ответила компания OPPO
11:00
Что представят Xiaomi и Redmi в ближайшее время
09:00
Xiaomi готовится к выпуску Redmi 10X, 10X 5G и 10X Pro 5G
21:54
Как улучшить работу сканера отпечатков пальцев на любом смартфоне
18:56
Все доступные ссылки на глобальные MIUI 12 для всех устройств Xiaomi и Redmi
16:32
Xiaomi избавит телефоны от челок, вырезов и дырок, куда денут камеру и при чем здесь Nokia
13:41
Xiaomi выпустила MIUI 12 для 11 смартфонов, ссылки на скачивание
11:20
Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro засветились в Geekbench
20:05
Как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi на MIUI 12
16:37
Xiaomi показала возможности зума камеры Redmi Note 10
14:43
Samsung Galaxy A11 поступил в продажу
12:31
Galaxy Note 20 получит улучшенный сканер отпечатка пальцев
09:00
Новый смартфон от Redmi: Redmi 9 или Redmi Note 10
07:00
Какие характеристики получит будущий флагман Xiaomi Mi 11
 Больше новостей
» » Раскрыт дизайн грядущей серии Samsung Galaxy Note 20
-

Раскрыт дизайн грядущей серии Samsung Galaxy Note 20

Поделиться:
MobilZone
277
В сеть попали несколько эскизов возможного дизайна предстоящего смартфона Samsung Galaxy Note 20. Эти изображения были опубликованы известным инсайдером @IceUniverse, и это дает нам лучшее представление о будущей серии Galaxy Note 20.

IceUniverse опубликовал несколько эскизов того, что может быть рабочими схемами для дизайна корпуса для Galaxy Note 20. Эти изображения показывают огромные рамки, которые могут быть частью защитного чехла, а также вырез под фронтальную камеру по центру на передней стороне устройства. На задней панели устройства виден набор и способ размещения камер, похожий по дизайну на тот, что представлен в серии Galaxy S20.


Не забывайте относиться к этим утечкам с долей скепсиса, поскольку они все еще являются слухами, не имеющими никакого подтверждения. Однако, они исходят из очень надежного источника, так что в конечном итоге могут оказаться реальностью. Предполагается, что линейка Samsung Galaxy Note 20 также даст нам лучшие дисплеи, больше оперативной памяти, а вариант Note 20+ может поставляться с камерой на 108MP и батареей емкостью 4500 мАч. При этом Galaxy Note 20 Ultra ожидать, скорее всего, не стоит.