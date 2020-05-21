Раскрыт дизайн грядущей серии Samsung Galaxy Note 20

В сеть попали несколько эскизов возможного дизайна предстоящего смартфона Samsung Galaxy Note 20. Эти изображения были опубликованы известным инсайдером @IceUniverse, и это дает нам лучшее представление о будущей серии Galaxy Note 20.
IceUniverse опубликовал несколько эскизов того, что может быть рабочими схемами для дизайна корпуса для Galaxy Note 20. Эти изображения показывают огромные рамки, которые могут быть частью защитного чехла, а также вырез под фронтальную камеру по центру на передней стороне устройства. На задней панели устройства виден набор и способ размещения камер, похожий по дизайну на тот, что представлен в серии Galaxy S20.
Не забывайте относиться к этим утечкам с долей скепсиса, поскольку они все еще являются слухами, не имеющими никакого подтверждения. Однако, они исходят из очень надежного источника, так что в конечном итоге могут оказаться реальностью. Предполагается, что линейка Samsung Galaxy Note 20 также даст нам лучшие дисплеи, больше оперативной памяти, а вариант Note 20+ может поставляться с камерой на 108MP и батареей емкостью 4500 мАч. При этом Galaxy Note 20 Ultra ожидать, скорее всего, не стоит.
IceUniverse опубликовал несколько эскизов того, что может быть рабочими схемами для дизайна корпуса для Galaxy Note 20. Эти изображения показывают огромные рамки, которые могут быть частью защитного чехла, а также вырез под фронтальную камеру по центру на передней стороне устройства. На задней панели устройства виден набор и способ размещения камер, похожий по дизайну на тот, что представлен в серии Galaxy S20.
Не забывайте относиться к этим утечкам с долей скепсиса, поскольку они все еще являются слухами, не имеющими никакого подтверждения. Однако, они исходят из очень надежного источника, так что в конечном итоге могут оказаться реальностью. Предполагается, что линейка Samsung Galaxy Note 20 также даст нам лучшие дисплеи, больше оперативной памяти, а вариант Note 20+ может поставляться с камерой на 108MP и батареей емкостью 4500 мАч. При этом Galaxy Note 20 Ultra ожидать, скорее всего, не стоит.