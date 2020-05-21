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Xiaomi опубликовала новые тизеры и подробности о Redmi 10X

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MobilZone
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Компания Xiaomi под брендом Redmi 26 мая представит новый смартфон Redmi 10X, который будет основан на свежем 5G-чипе MediaTek Dimensity 820, по производительности не уступающем прошлогодней флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 855+.
Сегодня китайский производитель опубликовал несколько новых тизеров, посвященных грядущей новинке Redmi, а также раскрыл некоторые подробности о Redmi 10X.



Как сообщается, Redmi 10X за счет применения платформы Dimensity 820 сможет одновременно работать с двумя картами SIM в сетях пятого поколения (в режиме ожидания), то есть, станет первым коммерческим аппаратом на рынке, обеспечивающим связь 5G на обоих сим-картах.
Также Xiaomi утверждает, что в Redmi 10X были реализованы новейшие технологии, обеспечивающие смартфону стабильную связь на высокой скорости с минимальными задержками, о чем подробнее будет рассказано на презентации аппарата.



Еще на одном тизере производитель предлагает угадать, какой дисплей будет установлен в смартфоне — IPS или AMOLED, при этом следующий постер говорит, что не все экраны энергоэффективны в темном режиме, то есть все же указывает на применение в Redmi 10X матрицы AMOLED.

Помимо этого, Redmi 10X приписывают 6,57-дюймовый экран с разрешением Full HD+, 4/6/8 Гб оперативной и 128/256 Гб энергонезависимой памяти, основную камеру с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельную фронталку, а также аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.