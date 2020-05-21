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Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8 тоже обладают «рентгеновским» зрением

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MobilZone
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Недавно в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro была обнаружена возможность «видеть» сквозь ткань и некоторые виды пластика с помощью фронтальной камеры аппарата, вокруг чего образовалась большая шумиха. Но, как выяснилось, в смартфонах Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8 «рентгеновское» зрение появилось задолго до выхода нового флагмана OnePlus.
Фронталка Xiaomi Mi 8 оснащалась инфракрасным датчиком для разблокировки смартфона по лицу в условиях слабой освещенности, а выпущенный немного позднее в том же 2018 году Pocophone F1 получил аналогичный модуль селфи-камеры и способность «видеть» сквозь некоторые материалы.


В случае с аппаратами Xiaomi большого ажиотажа не возникло и пользователи, да и то далеко не все, обнаружили эту интересную особенность смартфона лишь спустя несколько месяцев. Это связано с тем, что для получения «рентгеновского» зрения на Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8 нужно дополнительно установить из онлайн-магазина Google Play приложение IR Camera – Poco F1/Mi8.
К слову, на днях OnePlus пообещала отключить данную функцию OnePlus 8 Pro с ближайшим обновлением, но затем заявила о том, что будет выпущено OTA-обновление с поддержкой этого фильтра, но «лишённого функциональных возможностей, которые могут вызвать беспокойство».