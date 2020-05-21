Samsung Galaxy S20 сокрушительно сильно рухнул в цене

Южнокорейская корпорация Samsung никогда не могла похвастаться адекватным ценообразованием на свою фирменную продукцию на рынке мобильных устройств, особенно в Украине. Данный производитель старается зарабатывать максимально много на всех тех, кто приобретают себе его фирменные смартфоны, причем преимущественно именно модели флагманского уровня. Несколько месяцев назад в продажу поступил флагман Samsung Galaxy S20, оснащенный по последнему слову техники, а оценили его в 28 000 гривен. Тем не менее, буквально на днях его официальную цену подняли до 29 000 гривен, предлагая всем желающим приобрести данное мобильное устройство по такой цене, назвать которую низкой конечно же никак нельзя.Издание china-review провело исследование и выяснило, что теперь купить Samsung Galaxy S20 можно на намного более выгодных и привлекательных условиях, чем когда-либо раньше до этого самого момента. Так, в частности, данное мобильное устройство упало в цене до 21 500 гривен. Примерно по такой цене его продают десятки торговых точек на территории Украине, предлагая совершить покупку этого смартфона всем желающим. Получается, что по сравнению с официальной ценой купить данный флагман можно на практически 8000 гривен дешевле, что составляет порядка 30% от цены мобильного устройства. На выбор покупателей предлагают голубую, красную, серую и некоторые другие расцветки, во всех из которых этот телефон смотрится очень даже привлекательно.За такую сумму денег покупатель получает смартфон, оснащенный 6,2-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением 3200 на 1440 пикселей, закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 6, из которого также выполнен из сверхпрочный корпус, восьмиядерным процессором Exynos 990 с тактовой частотой 2,73 ГГц, графикой Mali-G77 MP11, поддержкой одновременной работы с двумя SIM-картами, тройной основной (12 Мп + 64 Мп + 12 Мп) и 10 Мп фронтальной камерами, разъемом USB Type-C, стереодинамиками от AKG, а также аккумуляторной батарей емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 25 Мп. Речь идет о поддержки стандарта USB Power Delivery 3.0, является который универсальным для различной электроники.Размеры стеклянного корпуса смартфона составляют 151.7 x 69.1 x 7.9 мм, тогда как весит он всего-навсего 163 грамма, то есть крайне мало. Помимо всего прочего, Samsung Galaxy S20 оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, слотом для установки карт памяти microSDXC с поддержкой накопителем объемом до 1 ТБ, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 с возможностью погружения вод воду на глубину до двух метров, а также, кроме того, такими новейшими модулями, как Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 LE, A-GPS, 4G VoLTE, GLONASS и NFC. Сканер отпечатков пальцев, работающий за счет ультразвука, интегрирован прямо в дисплей мобильного устройства. Телефон поддерживает функцию беспроводной зарядки, причем реверсивной. При использовании обычной ее мощность ограничена на уровне 15 Вт, а при использовании обратной – на уровне 9 Вт.