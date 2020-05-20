Xiaomi против Oppo: у кого Lite лучше

В сложившейся экономической ситуации производители смартфонов, прекрасно её понимая, одновременно со своими устройствами флагманского уровня, цена которых не редко превышает показатель $1000, выпускают версии, ориентированные на средний сегмент. Самыми популярными смартфонами на базе Android по мнению покупателя, проголосовавшего своей покупкой, на сегодняшний день являются Xiaomi Mi 10 Lite и Oppo Find X2 Lite.Оба аппарата предлагают примерно одинаковые спецификации среднего уровня и почти премиальный дизайн. Тем не менее, интересным будет выяснить, какое из устройств предлагает наилучшее соотношение цены и качества.Я не являюсь особым любителем прямоугольных и квадратных видов оформления модуля основной камеры, а потому, на мой взгляд, лучший дизайн имеет Oppo Find X2 Lite. Именно у этого аппарата модуль камеры на задней панели имеет классическое минималистичноеоформление. Конечно, оно не настолько минималистичное, как у представленного недавно LG Velvet, в котором для каждого сенсора просто предусмотрено своё отверстие в панели, но, тем не менее, оформление камеры аппарата от Oppo не настолько перегружает вид тыльной стороны.Во многом, что касаемо внешнего вида, смартфоны сильно похожи: имеют алюминиевую рамку, стеклянную заднюю панель, одинаковую толщину 8 мм, каплевидный вырез в экране и встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев.Дисплеи смартфонов почти одинаковые: Super AMOLED с разрешением Full HD+ 2400х1080 пикселей, разницу составляет только их диагонали. Oppo Find X2 Lite получил дисплей с меньшей диагональю - 6,4 дюйма, а его оппонент - 6,57 дюйма. Экраны обоих устройств прикрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.Из различий можно отметить то, что Xiaomi Mi 10 Lite длиннее своего оппонента почти на 4 мм. С другой стороны, Oppo Find X2 Lite легче на 8 граммов.Аппаратная часть гаджетов почти идентичная. Оба получили лучший чипсет среднего уровня от Qualcomm - Snapdragon 765G в который интегрирован модем 5G. ОЗУ устройств также одного типа - UFS 2.1. Не самое быстрое, но для среднего класса вполне приемлемо. Различия начинаются в конфигурации памяти. Oppo Find X2 Lte имеет только одну конфигурацию 8/128 Гб без возможности увеличения объёма встроенной памяти за счет карт micro SD. Та же ситуация с картами памяти и у Xiaomi Mi 10 Lite. Вместо этого аппарат предлагает нам несколько версий конфигурации памяти: 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб.Таким образом, за счёт максимального варианта по памяти, Xiaomi Mi 10 Lite здесь превосходит своего оппонента.Поставляются смартфоны на базе ОС Android, но под своими программными оболочками. Из дополнительных интерфейсов Oppo Find X2 Lite может выглядеть лучше, чем устройство от Xiaomi за счёт наличия NFC.Автономное время работы устройств, по моему мнению, будет одинаковым. Оба аппарата получили аккумуляторы почти одинаковой ёмкости. Oppo Find X2 Lite - 4030 мАч, Xiaomi Mi 10 Lite - 4160 мАч. Единственное, чем устройство от Oppo может превзойти своего оппонента - это функцией зарядки мощностью 30 Вт, в то время как аккумулятор Mi 10 Lite поддерживает 20 Вт зарядку.Лишь по одной спецификации можно довольно точно назвать лучшего - в сравнении камер. Здесь бесспорным лидером будет именно Oppo Find X2 Lite. Надо отметить, что производитель Oppo всегда старается использовать качественные сенсоры в своих смартфонах и Find X2 Lite не стал исключением.Главный сенсор Find X2 Lite по разрешению такой же как у оппонента - 48 Мп, но его светосила больше, поскольку он имеет апертуру f/1.7 против f/1.8 у главного сенсора Mi 10 Lite, что в сочетании с оптической стабилизацией OIS, которую не получил Mi 10 Lite, снимки получаются качественней как в условиях плохой освещенности, так и при достаточном освещении.Оба аппарата способны снимать видео в формате 4К с кадровой частотой 30 fps, но только Find X2 Lite это будет делать лучше, опять же за счет OIS и EIS, в то время как Mi 10 Lite сможет предложить своему пользователю только электронную стабилизацию EIS.Не меньший интерес вызывает и наличие 2 Мп монохромного датчика в камере Find X2 Lite для портретной съёмки, которого нет в Mi 10 Lite. В последнем вместо него предусмотрен 5 Мп сенсор для макросъёмки.В целом набор сенсоров основных камер смартфонов следующий:Xiaomi Mi 10 Lite - 48 Мп f/1.8, широкий угол 8 Мп f/2.2, макрокамера 5 Мп f/2.4 и датчик глубины 2 Мп f/2.4;Oppo Find X2 Lite - 48 Мп f/1.7, широкий угол 8 Мп f/2.2, монохромный датчик для портретной съёмки 2 Мп f/2.4 и датчик глубины 2 Мп f/2.4.Аналогичным образом Find X2 Lite лидирует со своей селфи-камерой. Во-первых, он 32 Мп против 16 Мп у Mi 10 Lite. Во-вторых, светосила фронтальной камеры Find X2 Lite существенно выше, чем светосила камеры Mi 10 Lite: f/2.0 против f/2.5.К сожалению, все эти превосходства по камерам не прошли бесплатно. Цена Xiaomi Mi 10 Lite заметно ниже, чем Oppo Find X2 Lite. Так за базовый комплект по памяти 6/128 Гб за Mi 10 Lie в Европе просят примерно 400 евро, а за равный комплект по памяти 8/128 Гб - примерно 440 евро. Oppo Find X2 Lite обойдётся в €499.В заключении остаётся сказать, что если Вы ищете лучший вариант по камерам, то таким вариантом будет Oppo Find X2 Lite, но в этом случае будьте готовы доплатить лишних 50 евро. Если Вы не считаете необходимым получать смартфон с более интересными камерами, наличием NFC и минималистичным дизайном, тогда стоит сэкономить и присмотреться к Xiaomi Mi 10 Lite. Лично я считаю, что Oppo Find X2 Lite предлагает лучшее соотношение цены и качества.