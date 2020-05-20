Топ 6 функций, которые появятся в прошивке MIUI 12

В июне 2020 года на смартфоны Xiaomi начнет «прилетать» новая версия фирменной прошивки MIUI 12. Первыми ее получат владельцы всех модификаций смартфонов Mi 9, а также пользователи Redmi K20 и K20 Pro.

Давайте посмотрим, какие изменения появятся в новой прошивке.

Улучшение защиты конфиденциальности В новой прошивке пользователям будет предоставлено больше прав по контролю различных разрешений, которые требуются для работы приложений. Например, при обмене фотографиями можно будет удалить метаданные и информацию о местоположении.



Анимация и дизайн Ожидается существенное изменение пользовательского интерфейса, а также общесистемной анимации. Появятся и новые жесты навигации.

Будет добавлена функция Super Wallpaper, благодаря которой станут доступны официальные изображения НАСА для создания своего дизайна рабочего стола.

Улучшение многозадачности Этого планируется добиться за счет добавления плавающих окон. Во время навигации с применением полноэкранных жестов плавающие окна приложений будут легко перемещаться, закрываться или изменяться.

Режим экономии батареи В оболочке MIUI 12 он называется Ultra Battery Saver. Его активация позволит ограничить применение энергоемких функций без оказания влияния на вызовы, сообщения и подключения к сети.

Усовершенствованный темный режим Компания Xiaomi обещает, что в новом темном режиме можно будет самостоятельно менять палитру цветов для системных и сторонних приложений. Также пользователи смогут выбирать оптимальный контраст в соответствии с окружающим освещением.

Ожидается, что темный режим будет способствовать снижению энергопотреблению и нагрузки на глаза.

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