Samsung Galaxy A21s - официальный анонс

Прошлогодняя модель Galaxy A20s очень хорошо продается и даже входит в топ 10 самых продаваемых Андроид смартфонов.Поэтому не удивительно, что компания уже презентует Galaxy A21s. Только вчера мы говорили об утечках, а сегодня компания официально и без лишних фанфар представила Galaxy A21s.Он имеет аналогичный дизайн как и Galaxy A21, но с улучшенной камерой, большим количеством вариантов оперативной памяти и батареей емкостью 5000 мАч.Galaxy A21s придерживается сути этой серии для 2020 года, которая должна обеспечить иммерсивный дисплей, мощную систему камер и длительное время автономной работы.Спецификации по большей части довольно просты, но для устройства в этом сегменте рынка он действительно выделяется.Galaxy A21s имеет 6,5-дюймовый дисплей Infinity-O с разрешением HD+ 720 ? 1600 пикселей и соотношением сторон 20:9.Он работает на процессоре с частотой 2,0 ГГц, оперативная память доступна в трех вариантах: 3, 4 или 6 ГБ. Накопительная память 32 или 64 ГБ. Слот для карт MicroSD позволит расширить память до 512 ГБ.Сзади расположены 48-мегапиксельный основной датчик f/2.0, 8-мегапиксельный суперширокоугольный датчик f/2.2, 2-мегапиксельный датчик глубины f/2.4. А также имеется 2-мегапиксельная макро камера f/2.4.Изготовлен из того же материала 3D Glasstic, который Samsung использует для своей линейки Galaxy A, дополненной эффектом голограммы. Galaxy A21s имеет датчик отпечатков пальцев сзади.Смартфон будет доступен с 19 июня по цене стартующей в 209 евро. Доступны четыре цвета: черный, белый, синий и красный.В общем, очень солидный аппарат, и можно с уверенностью сказать, что в этом году Samsung будет только укреплять свои позиции королей среднего сегмента.Шикарный дизайн. Много камер. Огромная батарея. И конечно же, One Ui. Чего еще можно желать?