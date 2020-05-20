ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

13:41
Samsung Galaxy A21s - официальный анонс
11:06
Xiaomi Mi 11 Pro показали на неофициальных рендерах
21:30
Представлен датчик изображения Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп
19:30
После этих легких настроек, ваш Xiaomi больше не сядет быстро
17:30
Пальчиковая батарейка Xiaomi с емкостью 2900 мАч
15:40
Чего стоит ждать от Xiaomi Mi 11
14:01
Смартфон Redmi 10X демонстрируют на первых живых фото
12:00
Redmi Note 10 и Note 10 Pro: OLED экран и новый процессор от MediaTek
18:00
Ваш смартфон разряжают Google сервисы, как с этим бороться
15:00
Конвейер Xiaomi снова включен: Redmi X10, Redmi X10 5G и X10 Pro 5G
13:00
Насколько быстро быстрая зарядка "убивает" батарею вашего смартфона, ответила компания OPPO
11:00
Что представят Xiaomi и Redmi в ближайшее время
09:00
Xiaomi готовится к выпуску Redmi 10X, 10X 5G и 10X Pro 5G
21:54
Как улучшить работу сканера отпечатков пальцев на любом смартфоне
18:56
Все доступные ссылки на глобальные MIUI 12 для всех устройств Xiaomi и Redmi
16:32
Xiaomi избавит телефоны от челок, вырезов и дырок, куда денут камеру и при чем здесь Nokia
13:41
Xiaomi выпустила MIUI 12 для 11 смартфонов, ссылки на скачивание
11:20
Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro засветились в Geekbench
20:05
Как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi на MIUI 12
16:37
Xiaomi показала возможности зума камеры Redmi Note 10
14:43
Samsung Galaxy A11 поступил в продажу
12:31
Galaxy Note 20 получит улучшенный сканер отпечатка пальцев
09:00
Новый смартфон от Redmi: Redmi 9 или Redmi Note 10
07:00
Какие характеристики получит будущий флагман Xiaomi Mi 11
20:00
Скачать новую MIUI 12 Beta уже можно для 11 смартфонов Xiaomi
17:45
Samsung Galaxy A21s - дизайн и характеристики стали известны
14:44
Телеприставка Xiaomi размером с флешку
12:33
OPPO Украина дарят беспроводные наушники OPPO Enco W31
11:27
Регион который открывает все фишки в MIUI 12
20:23
One UI 2.1 на Samsung Galaxy S9 уже скоро
17:39
Топ смартфонов Xiaomi 2020 на любой бюджет
15:34
Xiaomi представила футуристический электросамокат Scooter Air T15
13:18
Cмарт-часы Huawei Watch GT 2e уже в Украине
 Больше новостей
» » Xiaomi Mi 11 Pro показали на неофициальных рендерах
-

Xiaomi Mi 11 Pro показали на неофициальных рендерах

Поделиться:
MobilZone
588
Ресурс iGeekPhone, которому, впрочем, мы бы не стали особенно доверять, на днях опубликовал предварительные характеристики смартфона Xiaomi Mi 11, премьера которого состоится только в начале следующего года, а сегодня он опубликовал рендер, на котором, как утверждается, показана старшая модель Xiaomi Mi 11 Pro.

Как сообщается, данное изображение было создано на основе различных слухов и утечек, посвященных грядущему флагману компании Xiaomi и уже появляющихся на просторах Сети.
Как утверждает источник, смартфоны линейки Xiaomi Mi 11 получат подэкранную фронтальную камеру, что вполне может быть, так как данная технология может стать реальностью в серийных устройствах уже в этом году.


Также, если верить опубликованным рендерам, в Xiaomi Mi 11 может перейти к использованию прямоугольного модуля основной камеры, который будет включать четыре датчика изображения, а также две LED-вспышки. При этом источник утверждает, что разрешение главного сенсора будет составлять 190 Мп, во что, впрочем, слабо верится, а вот 150 Мп вполне возможны — компания Samsung уже уже работает над таким сенсором.

Помимо этого, аппаратам серии Xiaomi Mi 11 приписывают изогнутый AMOLED-дисплеем неизвестной диагонали с эффективной площадью 100% и частотой обновления картинки 144 Гц, новый чип Qualcomm Snapdragon 875 с 5G модемом Snapdragon X60, 100х цифровой зум у основной камеры, а также аккумулятор ёмкостью порядка 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.