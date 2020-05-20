Xiaomi Mi 11 Pro показали на неофициальных рендерах







Ресурс iGeekPhone, которому, впрочем, мы бы не стали особенно доверять, на днях опубликовал предварительные характеристики смартфона Xiaomi Mi 11, премьера которого состоится только в начале следующего года, а сегодня он опубликовал рендер, на котором, как утверждается, показана старшая модельКак сообщается, данное изображение было создано на основе различных слухов и утечек, посвященных грядущему флагману компании Xiaomi и уже появляющихся на просторах Сети.Как утверждает источник, смартфоны линейки Xiaomi Mi 11 получат подэкранную фронтальную камеру, что вполне может быть, так как данная технология может стать реальностью в серийных устройствах уже в этом году.Также, если верить опубликованным рендерам, в Xiaomi Mi 11 может перейти к использованию прямоугольного модуля основной камеры, который будет включать четыре датчика изображения, а также две LED-вспышки. При этом источник утверждает, что разрешение главного сенсора будет составлять 190 Мп, во что, впрочем, слабо верится, а вот 150 Мп вполне возможны — компания Samsung уже уже работает над таким сенсором.Помимо этого, аппаратам серии Xiaomi Mi 11 приписывают изогнутый AMOLED-дисплеем неизвестной диагонали с эффективной площадью 100% и частотой обновления картинки 144 Гц, новый чип Qualcomm Snapdragon 875 с 5G модемом Snapdragon X60, 100х цифровой зум у основной камеры, а также аккумулятор ёмкостью порядка 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.