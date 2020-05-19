После этих легких настроек, ваш Xiaomi больше не сядет быстро

Теперь, нам следует выставить Жесткое ограничение для тех приложений, которыми мы пользуемся редко, или для тех, уведомления которых нас не интересуют.

Здравствуйте, дорогие друзья. В данной статье я расскажу вам про легкую оптимизацию смартфонов Xiaomi, которая позволит ему разряжаться гораздо медленнее. Давайте начинать., нам нужно перейти вПеред нами открываетсяДля этого кликаем на нужное нам приложение, и в открывшемся меню выбираем -, внажимаем на "" в правом верхнем углу, в этой вкладке выбираем -, выходим на "" и запускаем системное приложение -Выбираем в нем пункт -. И).После этого, возвращаемся на вкладку назад, и выбираем пункт -. Здесь мы отключаем все ненужные приложения, для того, чтобы они не совершали свою работу в фоновом режиме:, возвращаемся на "" страницу приложения. И ищем пункт -. В этом меню отключаему приложений, которые ими не пользуются, или если вы хотите отключить им доступ:После, нажимаем на "" в, кликаем в открывшейся вкладке -И так же все отключаем, что бы приложения не взаимодействовали с интернетом в фоне (Выборочно):