После этих легких настроек, ваш Xiaomi больше не сядет быстро

Здравствуйте, дорогие друзья. В данной статье я расскажу вам про легкую оптимизацию смартфонов Xiaomi, которая позволит ему разряжаться гораздо медленнее. Давайте начинать.
Первым делом, нам нужно перейти в Настройки - Питание и производительность - Контроль активности.
Перед нами открывается список приложений:
Далее, в списке приложений (Контроль активности) нажимаем на "3 точки" в правом верхнем углу, в этой вкладке выбираем - Показать системные приложения:
Когда закончим с предыдущими настройками, выходим на "Рабочий стол" и запускаем системное приложение - Безопасность.
Выбираем в нем пункт - Приложения - Разрешения - Автозапуск. И отключаем все ненужные нам приложения (Данная настройка не влияет на уведомления, поэтому можете смело "выкидывать" от туда все ненужное).
После этого, возвращаемся на вкладку назад, и выбираем пункт - Другие разрешения - Разрешения - Запуск в фоне (Отображать всплывающие окна, когда запущено в фоновом режиме). Здесь мы отключаем все ненужные приложения, для того, чтобы они не совершали свою работу в фоновом режиме:
По завершению, возвращаемся на "начальную" страницу приложения Безопасность. И ищем пункт - Передача данных - Сетевые подключения. В этом меню отключаем 3G и 4G соединение у приложений, которые ими не пользуются, или если вы хотите отключить им доступ:
После, нажимаем на "3 точки" в правом верхнем углу, кликаем в открывшейся вкладке - Фоновые подключения:
И так же все отключаем, что бы приложения не взаимодействовали с интернетом в фоне (Выборочно):
Первым делом, нам нужно перейти в Настройки - Питание и производительность - Контроль активности.
Перед нами открывается список приложений:
Теперь, нам следует выставить Жесткое ограничение для тех приложений, которыми мы пользуемся редко, или для тех, уведомления которых нас не интересуют.Для этого кликаем на нужное нам приложение, и в открывшемся меню выбираем - Жесткое ограничение:
Далее, в списке приложений (Контроль активности) нажимаем на "3 точки" в правом верхнем углу, в этой вкладке выбираем - Показать системные приложения:
Когда закончим с предыдущими настройками, выходим на "Рабочий стол" и запускаем системное приложение - Безопасность.
Выбираем в нем пункт - Приложения - Разрешения - Автозапуск. И отключаем все ненужные нам приложения (Данная настройка не влияет на уведомления, поэтому можете смело "выкидывать" от туда все ненужное).
После этого, возвращаемся на вкладку назад, и выбираем пункт - Другие разрешения - Разрешения - Запуск в фоне (Отображать всплывающие окна, когда запущено в фоновом режиме). Здесь мы отключаем все ненужные приложения, для того, чтобы они не совершали свою работу в фоновом режиме:
По завершению, возвращаемся на "начальную" страницу приложения Безопасность. И ищем пункт - Передача данных - Сетевые подключения. В этом меню отключаем 3G и 4G соединение у приложений, которые ими не пользуются, или если вы хотите отключить им доступ:
После, нажимаем на "3 точки" в правом верхнем углу, кликаем в открывшейся вкладке - Фоновые подключения:
И так же все отключаем, что бы приложения не взаимодействовали с интернетом в фоне (Выборочно):