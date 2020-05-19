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Представлен датчик изображения Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп

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MobilZone
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Сегодня, как и ожидалось, компания Samsung представила 50-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL GN1, предназначенный для камер мобильных устройств, который стал первым сенсором сразу с двумя технологиями — Dual Pixel и Tetracell. Напомним, технология Dual Pixel применяется для быстрой фокусировки с максимальной скоростью, а благодаря технологии Tetracell даже в условиях недостаточной освещённости сенсор способен получать качественные снимки.

Samsung ISOCELL GN1 имеет крупные пиксели, размер которых составляет 1,2 микрометра, а все 50 млн пикселей включают два фотодиода, которые способны улавливать свет с различных направлений для обеспечения работы системы фазового автофокуса (PDAF).
При этом, благодаря применению специальных фирменных алгоритмов, можно получать фото разрешением до 100 Мп или яркие 12,5 Мп кадры при использовании технологии объединения соседних пикселей Tetracell. В дополнению к этому задействована технология Smart-ISO, которая оптимизирует значение ISO с учетом условий съёмки.

Кроме того, новый датчик изображения Samsung ISOCELL GN1 поддерживает возможность записи 8К видео со скоростью 30 кадров в секунду.

Сообщается, что новый сенсор Samsung уже запущен в производство, а первым смартфоном, камера которого получит датчик Samsung ISOCELL GN, станет один из аппаратов бренда Vivo. Впрочем, другие производители мобильных устройств также заинтересовались новинкой, в том числе и компания Xiaomi.