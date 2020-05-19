Пальчиковая батарейка Xiaomi с емкостью 2900 мАч

20 мая в Китае поступит в продажу новая пальчиковая батарейка от компании Xiaomi, емкость которой составляет солидные 2900 мАч. При этом цена на элемент питания равняется всего 2 долларам, что при такой емкости является очень выгодным предложением.

Производитель также указывает, что вес батарейки – всего 17 грамм, а значит, она легче примерно на 33% по сравнению с аналогичными изделиями других производителей.



Для изготовления батарейки используется новейшая литиевая технология, за счет которой и удалось уменьшить массу изделия. Одновременно повысились параметры морозостойкости и сопротивления утечке жидкости.



Компания Сяоми новую батарейку Xiaomi Mijia Super Battery не зря называет супербатареей. Такое название вполне оправданно, так как она оборудована взрывозащищенным клапаном, трехслойным предохранительным механизмом и специальным уплотнительным кольцом, в результате чего полностью исключается вероятность короткого замыкания и взрыва во время применения.

Еще одно преимущество новинки – наличие двойной мембраны, благодаря которой обеспечивается полное поглощение электролита.

В России батарейка Xiaomi Mijia Super Battery будет также продаваться, ее поставки ожидаются уже в начале июня 2020 года.

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