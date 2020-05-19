Чего стоит ждать от Xiaomi Mi 11

Новый флагман компании Xiaomi смартфон Mi 11 должен поступить в продажу до конца 2020 года. Наиболее вероятные сроки презентации – середина ноября, однако уже сейчас о новинке известно довольно много интересной информации.Сяоми Ми 11 получит изогнутый по бокам экран, благодаря чему он станет по-настоящему безрамочным. Полезная площадь дисплея при этом составит почти 100%. В связи с этим ожидается, что фронтальная камера будет спрятана под экраном, а на верхней грани останутся только динамик и несколько датчиков.Аналогичное решение для фронтальной камеры предполагается реализовать и на смартфоне Xiaomi Mi 10S, выход которого ожидается намного раньше, чем нового флагмана. Поэтому, как примерно будет выглядеть экран Xiaomi Mi 11, мы уже скоро узнаем. Кстати, частота обновления дисплея на одиннадцатой версии составит 144 Гц.В чем можно точно не сомневаться, так это в процессоре нового. Новинка получит чипсет Snapdragon 876, который, по сравнению с 865-й версией, на 30% быстрее и более энергоэффективный.Среди особенностей Xiaomi Mi 11 стоит отметить и аккумулятор на 6000 мАч, для пополнения емкости которого будет использоваться быстрая зарядка мощностью 100 Вт.Определенный прорыв ожидается и в качестве фотосъемки, ведь основная камера получит разрешение в 144 мегапикселей. Кроме того, смартфон будет оснащен 100-кратным цифровым зумом, что позволит Ксиаоми Ми 11 успешно конкурировать с лучшими камерофонами других мировых производителей.Мобильный телефон получит полноценную защиту от влаги и пыли, которая будет соответствовать стандарту IP68.О стоимости новинки, разумеется, пока еще ничего неизвестно, однако очевидно, что цена будет стремиться ближе к 700-800 долларам за базовую модификацию.