Смартфон Redmi 10X демонстрируют на первых живых фото

Вчера стало известно о том, что смартфон Redmi 10X, который станет первым аппаратом на новой 5G-платформе MediaTek Dimensity 820, будет представлен 26 мая, а сегодня в Сети появились первые живые фото будущей новинки.На снимкахпоказывается в транспортировочном чехле, так что детали дизайна рассмотреть не получится, но зато видно, что на нижней панели смартфона присутствуют вырезы для динамика, а также порта USB Type-C и стандартного 3,5 мм аудиоразъема. При этом на верхней части аппарата можно рассмотреть вырезы под микрофон, и, по всей видимости, для ИК-порта.Кроме того, по предварительным данным, Redmi 10X будет оснащен 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 4/6/8 Гб оперативной и 128/256 Гб постоянной памяти, тыльной камерой с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельной селфи-камерой, а также аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт. Размеры аппарата не превысят 164,15 х 75,75 х 8,99 мм при массе в 206 граммов.