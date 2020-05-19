ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
Redmi Note 10 и Note 10 Pro: OLED экран и новый процессор от MediaTek
18:00
Ваш смартфон разряжают Google сервисы, как с этим бороться
15:00
Конвейер Xiaomi снова включен: Redmi X10, Redmi X10 5G и X10 Pro 5G
13:00
Насколько быстро быстрая зарядка "убивает" батарею вашего смартфона, ответила компания OPPO
11:00
Что представят Xiaomi и Redmi в ближайшее время
09:00
Xiaomi готовится к выпуску Redmi 10X, 10X 5G и 10X Pro 5G
21:54
Как улучшить работу сканера отпечатков пальцев на любом смартфоне
18:56
Все доступные ссылки на глобальные MIUI 12 для всех устройств Xiaomi и Redmi
16:32
Xiaomi избавит телефоны от челок, вырезов и дырок, куда денут камеру и при чем здесь Nokia
13:41
Xiaomi выпустила MIUI 12 для 11 смартфонов, ссылки на скачивание
11:20
Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro засветились в Geekbench
20:05
Как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi на MIUI 12
16:37
Xiaomi показала возможности зума камеры Redmi Note 10
14:43
Samsung Galaxy A11 поступил в продажу
12:31
Galaxy Note 20 получит улучшенный сканер отпечатка пальцев
09:00
Новый смартфон от Redmi: Redmi 9 или Redmi Note 10
07:00
Какие характеристики получит будущий флагман Xiaomi Mi 11
20:00
Скачать новую MIUI 12 Beta уже можно для 11 смартфонов Xiaomi
17:45
Samsung Galaxy A21s - дизайн и характеристики стали известны
14:44
Телеприставка Xiaomi размером с флешку
12:33
OPPO Украина дарят беспроводные наушники OPPO Enco W31
11:27
Регион который открывает все фишки в MIUI 12
20:23
One UI 2.1 на Samsung Galaxy S9 уже скоро
17:39
Топ смартфонов Xiaomi 2020 на любой бюджет
15:34
Xiaomi представила футуристический электросамокат Scooter Air T15
13:18
Cмарт-часы Huawei Watch GT 2e уже в Украине
12:13
Новая лампа ночник Xiaomi Midian Bedside Lamp с нулевым излучением синего цвета
20:00
Устройство которое поможет вам общаться на разных языках: N1 Implant
18:00
Xiaomi Redmi 9: известны все характеристики
16:00
iPhone 11 Pro Max сильно подешевел со старта продаж
14:06
Как обновляться одним из первых в MIUI 12
11:52
Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой покажут этим летом
10:14
Galaxy Tab S6 против iPad Pro 2020, какой планшет лучше
 Больше новостей
» » Redmi Note 10 и Note 10 Pro: OLED экран и новый процессор от MediaTek
-

Redmi Note 10 и Note 10 Pro: OLED экран и новый процессор от MediaTek

Поделиться:
MobilZone
205
Кто-нибудь, остановите Xiaomi ! Нет, ну правда, большинство из поклонников бренда только получают смартфоны девятой серии, а Xiaomi (точнее Redmi) уже регистрируют следующее поколение. С такими темпами, анекдот про то, что если купить смартфон китайского бренда и выйти из магазина, то нужно будет снова возвращаться, так как новый уже представлен, станет реальностью. Однако, давайте поподробнее посмотрим на имеющуюся информацию и утечки.

Дизайн

В TENAA были зарегистрированы 2 модели, с кодовыми именами M2004J7BC (Redmi Note 10 Pro) и M2004J7AC (Redmi Note 10), и в данный момент достоверно известно только о том, как будет выглядеть младшая модель, но так как Pro версии линейки Redmi практически не отличаются от "младших братьев", думаю корректно будет предположить, что и в десятой серии картина не изменится.
 Итак, лицевая панель не претерпела практически никаких изменений, в сравнении с уже выпущенными Redmi Note 9/9 Pro, разве что селфи камера, снова переместилась в каплевидный вырез.
Однако, в спецификации дисплея, есть одна интересная особенность - OLED, а это значит, что с вероятностью 99% сканер отпечатков будет помещён под экран.
 Эту теорию подтверждает и наличие физической кнопки выключения смартфона, которую в модели Note 9S заменили на сканер отпечатков, встроенный в боковую грань.
 Задняя поверхность Redmi Note 10, напоминает все телефоны девятой серии одновременно, с той лишь разницей, что модулей камер всего 3, и вероятно Xiaomi наконец решили отказаться от макро объектива, необходимость которого многие ставили под сомнение.

Характеристики

 Обе модели оснащены новейшим чипом от Mediatek - MTK 6875, который практически со сто процентной вероятностью будет называться Dimensity 820 и будет официально представлен на предстоящей неделе.
По результатам тестов Redmi Note 10 набрал 640 очков в одноядерном тесте и 2156 в многоядерном, а десятая Pro'шка в многоядерном проявила себя немного лучше, показав результат в 2634. Эти цифры, говорят о том, что производительность новинок от Xiaomi, будет на высоком уровне. Хотя более точную информацию мы получим из анонса нового процессора от Mediatek.
 Дисплей, как я сказал ранее, будет выполнен по OLED технологии и будет иметь размер 6.57 дюйма с разрешением 2400 на 1800.
Что касается версий смартфонов, то их по традиции будет три:
  • 4ГБ оперативной/ 64ГБ встроенной
  • 6ГБ оперативной/ 128ГБ встроенной
  • 8ГБ оперативной/ 256ГБ встроенной
Помимо прочего, в Redmi Note 10 установлена батарея меньшего объёма, чем в телефонах девятой серии. А именно 4420 мАч, естественно с поддержкой быстрой зарядки до 22.5 Вт.

Дата выхода

По мнению авторитетных аналитиков, столь ранняя регистрация новых гаджетов, говорит о том, что они с огромной долей вероятности будут представлены до конца этого года, скорее всего в начале зимы. О ценах пока говорить рано, но я думаю, что Вы понимаете, она как всегда будет такой, чтобы фанаты бренда могли и дальше говорить: Redmi - топ за свои деньги.