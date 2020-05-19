Redmi Note 10 и Note 10 Pro: OLED экран и новый процессор от MediaTek

Кто-нибудь, остановите Xiaomi ! Нет, ну правда, большинство из поклонников бренда только получают смартфоны девятой серии, а Xiaomi (точнее Redmi) уже регистрируют следующее поколение. С такими темпами, анекдот про то, что если купить смартфон китайского бренда и выйти из магазина, то нужно будет снова возвращаться, так как новый уже представлен, станет реальностью. Однако, давайте поподробнее посмотрим на имеющуюся информацию и утечки.
Итак, лицевая панель не претерпела практически никаких изменений, в сравнении с уже выпущенными Redmi Note 9/9 Pro, разве что селфи камера, снова переместилась в каплевидный вырез.
Однако, в спецификации дисплея, есть одна интересная особенность - OLED, а это значит, что с вероятностью 99% сканер отпечатков будет помещён под экран.
Эту теорию подтверждает и наличие физической кнопки выключения смартфона, которую в модели Note 9S заменили на сканер отпечатков, встроенный в боковую грань.
Задняя поверхность Redmi Note 10, напоминает все телефоны девятой серии одновременно, с той лишь разницей, что модулей камер всего 3, и вероятно Xiaomi наконец решили отказаться от макро объектива, необходимость которого многие ставили под сомнение.
По результатам тестов Redmi Note 10 набрал 640 очков в одноядерном тесте и 2156 в многоядерном, а десятая Pro'шка в многоядерном проявила себя немного лучше, показав результат в 2634. Эти цифры, говорят о том, что производительность новинок от Xiaomi, будет на высоком уровне. Хотя более точную информацию мы получим из анонса нового процессора от Mediatek.
Дисплей, как я сказал ранее, будет выполнен по OLED технологии и будет иметь размер 6.57 дюйма с разрешением 2400 на 1800.
Что касается версий смартфонов, то их по традиции будет три:
ДизайнВ TENAA были зарегистрированы 2 модели, с кодовыми именами M2004J7BC (Redmi Note 10 Pro) и M2004J7AC (Redmi Note 10), и в данный момент достоверно известно только о том, как будет выглядеть младшая модель, но так как Pro версии линейки Redmi практически не отличаются от "младших братьев", думаю корректно будет предположить, что и в десятой серии картина не изменится.
Итак, лицевая панель не претерпела практически никаких изменений, в сравнении с уже выпущенными Redmi Note 9/9 Pro, разве что селфи камера, снова переместилась в каплевидный вырез.
Однако, в спецификации дисплея, есть одна интересная особенность - OLED, а это значит, что с вероятностью 99% сканер отпечатков будет помещён под экран.
Эту теорию подтверждает и наличие физической кнопки выключения смартфона, которую в модели Note 9S заменили на сканер отпечатков, встроенный в боковую грань.
Задняя поверхность Redmi Note 10, напоминает все телефоны девятой серии одновременно, с той лишь разницей, что модулей камер всего 3, и вероятно Xiaomi наконец решили отказаться от макро объектива, необходимость которого многие ставили под сомнение.
ХарактеристикиОбе модели оснащены новейшим чипом от Mediatek - MTK 6875, который практически со сто процентной вероятностью будет называться Dimensity 820 и будет официально представлен на предстоящей неделе.
По результатам тестов Redmi Note 10 набрал 640 очков в одноядерном тесте и 2156 в многоядерном, а десятая Pro'шка в многоядерном проявила себя немного лучше, показав результат в 2634. Эти цифры, говорят о том, что производительность новинок от Xiaomi, будет на высоком уровне. Хотя более точную информацию мы получим из анонса нового процессора от Mediatek.
Дисплей, как я сказал ранее, будет выполнен по OLED технологии и будет иметь размер 6.57 дюйма с разрешением 2400 на 1800.
Что касается версий смартфонов, то их по традиции будет три:
- 4ГБ оперативной/ 64ГБ встроенной
- 6ГБ оперативной/ 128ГБ встроенной
- 8ГБ оперативной/ 256ГБ встроенной