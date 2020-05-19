Redmi Note 10 и Note 10 Pro: OLED экран и новый процессор от MediaTek

Дизайн

Характеристики

4ГБ оперативной/ 64ГБ встроенной

6ГБ оперативной/ 128ГБ встроенной

8ГБ оперативной/ 256ГБ встроенной

Дата выхода

Нет, ну правда, большинство из поклонников бренда только получают смартфоны девятой серии, а Xiaomi (точнее Redmi) уже регистрируют следующее поколение. С такими темпами, анекдот про то, что если купить смартфон китайского бренда и выйти из магазина, то нужно будет снова возвращаться, так как новый уже представлен, станет реальностью. Однако, давайте поподробнее посмотрим на имеющуюся информацию и утечки.В TENAA были зарегистрированы 2 модели, с кодовыми именами(Redmi Note 10 Pro) и(Redmi Note 10), и в данный момент достоверно известно только о том, как будет выглядеть младшая модель, но так как Pro версии линейки Redmi практически не отличаются от "младших братьев", думаю корректно будет предположить, что и в десятой серии картина не изменится.Итак, лицевая панель не претерпела практически никаких изменений, в сравнении с уже выпущенными Redmi Note 9/9 Pro, разве что селфи камера, снова переместилась в каплевидный вырез.Однако, в спецификации дисплея, есть одна интересная особенность -, а это значит, что с вероятностью 99% сканер отпечатков будет помещён под экран.Эту теорию подтверждает и наличие физической кнопки выключения смартфона, которую в модели Note 9S заменили на сканер отпечатков, встроенный в боковую грань.Задняя поверхность Redmi Note 10, напоминает все телефоны девятой серии одновременно, с той лишь разницей, что модулей камер всего 3, и вероятно Xiaomi наконец решили, необходимость которого многие ставили под сомнение.Обе модели оснащены новейшим чипом от Mediatek - MTK 6875, который практически со сто процентной вероятностью будет называтьсяи будет официально представлен на предстоящей неделе.По результатам тестов Redmi Note 10 набрал 640 очков в одноядерном тесте и 2156 в многоядерном, а десятая Pro'шка в многоядерном проявила себя немного лучше, показав результат в 2634. Эти цифры, говорят о том, что производительность новинок от Xiaomi, будет на высоком уровне. Хотя более точную информацию мы получим из анонса нового процессора от Mediatek.Дисплей, как я сказал ранее, будет выполнен по OLED технологии и будет иметь размер 6.57 дюйма с разрешением 2400 на 1800.Что касается версий смартфонов, то их по традиции будет три:Помимо прочего, в Redmi Note 10 установлена, чем в телефонах девятой серии. А именно 4420 мАч, естественно с поддержкой быстрой зарядки до 22.5 Вт.По мнению авторитетных аналитиков, столь ранняя регистрация новых гаджетов, говорит о том, что они с огромной долей вероятности будут представлены до конца этого года, скорее всего в начале зимы. О ценах пока говорить рано, но я думаю, что Вы понимаете, она как всегда будет такой, чтобы фанаты бренда могли и дальше говорить: