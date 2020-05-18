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» » Конвейер Xiaomi снова включен: Redmi X10, Redmi X10 5G и X10 Pro 5G
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Конвейер Xiaomi снова включен: Redmi X10, Redmi X10 5G и X10 Pro 5G

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MobilZone
198
Очевидно, что 2020 год станет годом иксов. Только недавно я писал о том, что Huawei готовит новинку Honor X10 (а там еще и X10 Pro ожидается), как тут же суббренд Redmi зашевелился. Компания готовится представить в этом году как минимум три новых модели в линейке X10. Хочется узнать, что же за парк аппаратов готовится.
Интересно, что компания еще не выкатила бюджетники Redmi 9 и Redmi Note 10. Нет, Redmi X10 не будет выпущен вместо Redmi 9... по крайней мере такая информация озвучивается на текущий момент.


Redmi X10 - предварительный обзор

Редми Х10 - это самая младшая модель в готовящейся трилогии от дочерней компании Xiaomi. Аппарат должен получит примерно следующее железо:
  • Экран с диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+;
  • Чип Mediatek Helio G70;
  • 4/6 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти;
  • Камера на 48 МП;
  • Аккумулятор на 5020 мАч;
  • Цвета: синий, белый, зеленый.
Скорее всего, смартфон окажется копией Redmi Note 9, только на другом процессоре и с еще более привлекательным ценником.

Конвейер Xiaomi снова включен: Redmi X10, Redmi X10 5G и X10 Pro 5G

Redmi X10 5G и Redmi X10 Pro 5G- предварительный обзор

Редми Х10 с поддержкой сетей 5G, скорее всего, получит субфлагманский чип нового поколения Mediatek Dimensity 820. Ему пророчат 6/8 ГБ оперативной памяти, внутренний накопитель на 128/256 ГБ и четыре варианта расцветки: синюю, фиолетовую, золотую и серебристую.
Если говорить о Редми Х10 Про, то о ней известно меньше всего. По цветам он будет повторять Редми Х10 (5G), получит минимум 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти. Вполне возможно, что он оставит за собой право на использование Mediatek Dimensity 820, но при этом окажется продвинутее по камерам и дисплею.