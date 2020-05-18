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Xiaomi готовится к выпуску Redmi 10X, 10X 5G и 10X Pro 5G

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MobilZone
354
Компания Xiaomi в последнее время не отличается малым количеством моделей смартфонов, но в этом году она не на шутку разошлась, особенно в плане устройств бренда Redmi.

Недавно производитель выпустил аппарат Redmi Note 9S без модуля NFC, хотя уже есть Redmi Note 9 и Note 9 Pro с NFC, а теперь к выпуску готовятся Redmi 10X, Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, которые не совсем понятно как будут позиционироваться. А ведь в планах компании еще выпуск Redmi 9 и Redmi Note 10.

Согласно последним слухам и утечкам Redmi 10X получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, чип MediaTek Helio G70, 4/6 Гб оперативки, 128 Гб флеш-памяти, квадрокамеру с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор ёмкостью 5020 мАч. Расцветки должно быть три — белая, синяя и зеленая.


Redmi 10X 5G обещают новый чип MediaTek Dimensity 800+ (может быть представлен как Dimensity 820), 6/8 Гб оперативной и 64/128/256 Гб постоянной памяти. Цветовых варианта четыре — синий, фиолетовый, золотой и серебристый.

Наконец Redmi 10X Pro 5G может получить крупный дисплей, платформу MediaTek Dimensity 1000+, 8 Гб оперативной и 128/256 Гб энергонезависимой памяти, а также камеру с основным сенсором на 64 Мп.