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Что представят Xiaomi и Redmi в ближайшее время

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MobilZone
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Сегодня стало известно о том, какие новинки покажут нам Xiaomi и Redmi в ближайшее время. Правда источник не назвал даты премьер новых продуктов и представлены они будут в разное время.

От бренда Redmi ожидается новый смартфон Redmi K30i, который станет упрощенной версией модели Redmi K30 5G и получит 6 Гб оперативки, 128 Гб встроенной флеш-памяти, а также многомодульную камеру с главным датчиком изображения на 48 Мп. По поводу платформы точных данных нет, инсайдеры называют как чип от MediaTek линейки Dimensity 800, так и SoC Qualcomm Snapdragon 765G.
Кроме того, вскоре ожидается анонс саундбара (звуковой панели) Redmi TV Soundbar, а также как минимум одного ноутбука Redmi с 14-дюймовым дисплеем и процессором AMD Ryzen на борту.
Что представят Xiaomi и Redmi в ближайшее время
От Xiaomi стоить ждать первый телевизор с 65-дюймовой OLED-панелью, наряду с новым 43-дюймовым телевизором Xiaomi Mi и первым 32-дюймовым телевизором Xiaomi Mi TV Pro. Кроме того, ожидается выход новой Bluetooth-колонки Xioami Mi XiaoAI Speaker Art.