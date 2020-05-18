Ваш смартфон разряжают Google сервисы, как с этим бороться

Здравствуйте, дорогие друзья. В данной статье, я хочу поговорить с вами о проблеме, которая связана с повышенным расходом аккумулятора сервисами Google Play.
Если ваш смартфон стал быстро разряжаться, то стоит проверить, какие приложения этому способствуют. Зачастую, именно сервисы Google Play "помогают" быстрей разряжаться вашему аккумулятору.
Перед вами откроется график с информацией расхода заряда вашей батареи (с дополнительной информацией). Далее вы должны найти строку - Сервисы Google Play и посмотреть значение.
Далее нам следует найти пункт - Сервисы Google Play - Трафик (Статистика трафика), и отключить фоновое подключение:
Переходим обратно в пункт - Все приложения, и ищем - Carrier Services. Находим и жмем - Удалить Обновления (данная строка может быть внизу, либо в верхнем правом углу):
Следом, нужно найти последнее приложение - Google резервное копирование. В нем нужно выполнить тоже самое, что и в первом пункте, то есть ограничить фоновое подключение:
После всех этих действий, повышенный расход заряда батареи Google Play сервисами должен прекратиться. Можете сами в этом убедиться.
Если ваш смартфон стал быстро разряжаться, то стоит проверить, какие приложения этому способствуют. Зачастую, именно сервисы Google Play "помогают" быстрей разряжаться вашему аккумулятору.
Как проверить?Переходим в Настройки - Питание и производительность (Батарея) - Потребление энергии.
Перед вами откроется график с информацией расхода заряда вашей батареи (с дополнительной информацией). Далее вы должны найти строку - Сервисы Google Play и посмотреть значение.
Если у вас, значительную часть занимают эти сервисы, то лучше прибегнуть к данным настройкам:Для начала, переходим в Настройки - Приложения - Все приложения, далее нажимаем - Показать все приложения (данная функция открывается при нажатии на 3 точки в правом верхнем углу).
Далее нам следует найти пункт - Сервисы Google Play - Трафик (Статистика трафика), и отключить фоновое подключение:
Переходим обратно в пункт - Все приложения, и ищем - Carrier Services. Находим и жмем - Удалить Обновления (данная строка может быть внизу, либо в верхнем правом углу):
Следом, нужно найти последнее приложение - Google резервное копирование. В нем нужно выполнить тоже самое, что и в первом пункте, то есть ограничить фоновое подключение:
После всех этих действий, повышенный расход заряда батареи Google Play сервисами должен прекратиться. Можете сами в этом убедиться.