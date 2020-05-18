Ваш смартфон разряжают Google сервисы, как с этим бороться

Как проверить?

Если у вас, значительную часть занимают эти сервисы, то лучше прибегнуть к данным настройкам:

Здравствуйте, дорогие друзья. В данной статье, я хочу поговорить с вами о проблеме, которая связана с повышенным расходом аккумулятора сервисамиЕсли ваш смартфон стал быстро разряжаться, то стоит проверить, какие приложения этому способствуют. Зачастую, именно сервисы Google Play "помогают" быстрей разряжаться вашему аккумулятору.Переходим вПеред вами откроется. Далее вы должны найти строку -и посмотреть значение.Для начала, переходим в(данная функция открывается при нажатии на 3 точки в правом верхнем углу).Далее нам следует найти пункт -), и отключить фоновое подключение:Переходим обратно в пункт -, и ищем -. Находим и жмем -):Следом, нужно найти последнее приложение -. В нем нужно выполнить тоже самое, что и в первом пункте, то есть