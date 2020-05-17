Как улучшить работу сканера отпечатков пальцев на любом смартфоне

В данной статье мы хотим поделиться с вами интересным решением (лайфхаком), которое способно улучшить срабатывание сканера отпечатков пальцев на любом Android-смартфоне. Согласитесь, бывают моменты, когда отпечаток срабатывает не с первого раза, и даже не со второго. Например, из-за того, что палец влажный.
Переходим в Настойки - Безопасность (Пароли и безопасность) - Отпечаток пальца (Разблокировка отпечатка)
Далее, зарегистрируйте отпечаток, если до этого момента не пользовались этой функцией. Для этого нажимаем - Новый отпечаток пальца.
Если все прошло успешно, то нужно добавить еще один отпечаток, того же самого пальца, но под другими углами. Для этого можете взять смартфон "вверх ногами".
Но и это не все). Теперь нам потребуются влажные салфетки, ну или стакан воды.
Совершаем аналогичные действия, но предварительно смачиваем палец салфеткой, либо обычной водой.
Да-да, не смейтесь, данный способ действительно влияет на срабатывание сканера, особенно, когда на него или ваш палец попала влага.
Так что-же сделать, чтобы он срабатывал практически без ошибок?Я покажу на примере телефона - Honor 10, но данный способ работает на любом смартфоне, который поддерживает разблокировку по отпечатку пальца.
Переходим в Настойки - Безопасность (Пароли и безопасность) - Отпечаток пальца (Разблокировка отпечатка)
Далее, зарегистрируйте отпечаток, если до этого момента не пользовались этой функцией. Для этого нажимаем - Новый отпечаток пальца.
Если все прошло успешно, то нужно добавить еще один отпечаток, того же самого пальца, но под другими углами. Для этого можете взять смартфон "вверх ногами".
Но и это не все). Теперь нам потребуются влажные салфетки, ну или стакан воды.
Совершаем аналогичные действия, но предварительно смачиваем палец салфеткой, либо обычной водой.
Да-да, не смейтесь, данный способ действительно влияет на срабатывание сканера, особенно, когда на него или ваш палец попала влага.