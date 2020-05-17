Как улучшить работу сканера отпечатков пальцев на любом смартфоне

Так что-же сделать, чтобы он срабатывал практически без ошибок?

В данной статье мы хотим поделиться с вами интересным решением (лайфхаком), которое способно улучшить срабатывание сканера отпечатков пальцев на любом. Согласитесь, бывают моменты, когда отпечаток срабатывает не с первого раза, и даже не со второго. Например, из-за того, что палец влажный.Переходим вЕсли все прошло успешно, то нужно, того же самого пальца, но. Для этого можете взять смартфон "вверх ногами".. Теперь нам потребуются влажные салфетки, ну или стакан воды., но предварительнопалец салфеткой, либо обычной водой.Да-да, не смейтесь, данный способ действительно влияет на срабатывание сканера, особенно, когда на него или ваш палец попала влага.