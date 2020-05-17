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Все доступные ссылки на глобальные MIUI 12 для всех устройств Xiaomi и Redmi

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MobilZone / Softnews
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Как установить MIUI 12 сейчас?

Процесс загрузки довольно прост, поэтому, если для вашего смартфона уже доступна китайская бетка. Просто нужно загрузить и прошить обновление на телефон.

Где скачать MIUI 12?

Рассмотрим два популярных способа скачать обновление.

Первый способ

Переходим на сайт XDA. Ищем свой телефон в списке и скачиваем архив, нажав на кнопку «Download».


Второй способ

Заходим на данный сайт, которые собирает все последние прошивки для смартфонов Xiaomi. Удобство сайта xiaomifirmwareupdater.com в том, что вам не нужно будет искать и постоянно проверять, когда вышла прошивка, сервис делает это автоматически.
Вы перешли в раздел последних прошивок. Нас интересует актуальная прошивка MIUI 12, которая сейчас есть в открытом доступе. Например, сейчас это 20.4.27. Через неделю выйдет новая (например, 20.4.30 и т.д.), и также появится на сайте.

Выбираем свою модель телефона Сяоми или Редми, и нажимаем на кнопу «Downloads». Скачивание MIUI 12 начнётся автоматически. Все ссылки на архивы на сайте с официального источника.

Процесс установки MIUI 12 Closed Beta

Установка прошивки будет проходить с помощью TWRP. Это означает, что вам нужно разблокировать загрузчик и прошить поддерживаемый образ восстановления (Recovery архив) для TWRP на вашем устройстве.
Думаю для опытных пользователей не нужно подробно расписывать, как проходит прошивка Xiaomi через TWRP. И как перезагрузить телефон со входом в TWRP recovery mode, зажав качельку громкости «вверх» и кнопку вкл/выкл питания смартфона.

Согласно последнему заявлению одного из руководителей Сяоми в Индии, процесс разблокировки загрузчика не аннулирует вашу гарантию. По логике, это должно распространяться и глобальный рынок, и официально купленные смартфоны.
Процесс разблокировки загрузчика может занять до 15 дней.

Нюансы установки MIUI 12 до выхода официальной версии

1) Каждая сборка и обновление MIUI 12, которое уже можно скачать в интернете, являются частью быта-программы. Поэтому, поэтому пользователи, скачавшие и установившие такие сборки, могут столкнуться с ошибками, поскольку эти обновления предназначены для разработчиков и тестеров, которые будут генерировать отчеты для Xiaomi.
2) Если не умеете делать полную резервную копию всех важных данных с телефона, лучше пока забыть про установку МИЮАЙ 12.
3) Сервисы Google Play не представлены в этой сборке, поэтому придётся дополнительно установить, через APK (ссылка на скачивание Google Installer 3.0).

4) Языковые параметры ограничены английским и китайским языком.
Вы можете скачать последнюю версию бета-версии (20.5.11) MIUI 12 для вашего устройства по ссылкам ниже. Вы также можете посетить наши связанные форумы, если вам понадобится дополнительная помощь. Хотя все эти ссылки для скачивания находятся непосредственно от Xiaomi, пользователям рекомендуется действовать на свой страх и риск. Мы еще раз предупреждаем вас, что это не предназначено для среднего потребителя и рекомендуется только для пользователей, комфортно работающих с мигающими ПЗУ.

Redmi Note 8 Pro (begonia)Android 10Download
2.Mi 9 (cepheus)Android 10Download
3.Mi Mix 2 (chiron)Android 9Download
4.Mi 10 Pro (cmi)Android 10Download
5.Mi 9 Pro 5G (crux)Android 10Download
6.Redmi K20/Mi 9T (davinci)Android 10Download
7.Mi 8 (dipper)Android 10Download
8.Mi 8 Pro (equuleus)Android 10Download
9.Mi 9 SE (grus)Android 10Download
10.Mi Note 3 (jason)Android 9Download
11.Redmi Note 7/7S (lavender)Android 10
12.Mi CC9e (laurus)Android 10
13.Redmi K30 Pro (lmi)Android 10Download
14.Mi Max 3 (nitrogen)Android 10Download
15.Mi Mix 3 (perseus)Android 10Download
16.Redmi K30 5G (picasso)Android 10Download
17.Mi 8 Lite (platina)Android 10
18.POCO X2/Redmi K30 4G (phoenix)Android 10Download
19.Mi Mix 2S (polaris)Android 10Download
20.Mi 9 Lite/Mi CC9 (pyxis)Android 10Download
21.Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro (raphael)Android 10Download
22.Mi 6 (sagit)Android 9Download
23.Mi 8 SE (sirius)Android 10Download
24.Mi Note 10/Mi CC9 Pro (tucana)Android 10Download
25.Mi 10 (umi)Android 10Download
26.Mi 8 Explorer Edition (ursa)Android 10Download
27.Mi CC9 Meitu Edition (vela)Android 10Download
28.Redmi Note 7 Pro (violet)Android 10Download
29.Mi 6X (wayne)Android 9Download
30.Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro (whyred)Android 9Download