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Xiaomi избавит телефоны от челок, вырезов и дырок, куда денут камеру и при чем здесь Nokia

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MobilZone
789
Почти никому не нравятся ни «челки», ни выемки, ни дырки в дисплеях, но и оставаться без селфи-камеры тоже не хочется. Существует ли элегантное решение, которое позволит совместить наличие нужного компонента с безрамочностью?
Компания Xiaomi одной из первых предложила концепцию камеры, расположенной под поверхностью экрана. Кроме нее, такой прототип показала также Oppo. Однако на пути к тому, чтобы реализовать задумку на практике появилось несколько препятствий. Современные дисплеи с высокой пиксельной плотностью блокируют слишком много света. Об этом сообщил вице-президент Xiaomi Лу Вайбинг. Он также отметил, что вся индустрия усердно трудится над поиском решения и на это потребуется время.

Как сделают, чтобы экранная картинка не мешала камере

И наконец-то на известном сайте LetsGoDigital появились рендеры, основанные на патентах Xiaomi. Подчеркну, что речь пока не идет о готовых к выходу на рынок девайсов. Но то, что показано публике впечатляет.
Основное различие между двумя концептами состоит в расположении подэкранной селфи-камеры. На одном из них она находится слева, на втором — по центру.
Xiaomi избавит телефоны от челок, вырезов и дырок, куда денут камеру и при чем здесь Nokia
Камера для селфи будет абсолютно невидима пользователю в том время, когда он читает сайты, смотрит видео, играет в игры или общается в социальных сетях. Она проявляется лишь в тот момент, когда нужно сделать фотографию.
Когда камера активирована, область экрана над ней становится прозрачной, что позволяет объективу «видеть» через дисплей. Когда потребности в активной камере у пользователя больше нет, эта часть экрана вновь заполняется фрагментами просматриваемого контента.
Патентная заявка была подана в апреле минувшего года. Поэтому телефон выглядит как стандартный для своего времени. Аккуратный дизайн и тонкие боковые рамки и «подбородок» — это замечательно, но ничего удивительного. Напоминает прошлогодний Xiaomi Mi 9, который и сейчас рассматривается в качестве одного из самых привлекательных флагманов.

Когда ждать дебюта?

Xiaomi избавит телефоны от челок, вырезов и дырок, куда денут камеру и при чем здесь Nokia
Ожидается, что первые смартфоны с камерами под экранами будут представлены в 2021 году. Не исключено, что первой моделью с подэкранной селфи-камерой от любимого миллионами пользователей китайского бренда станет Mi 11.

Шанс прежнего лидера рынка

Согласно недавним сообщениям в Сети, Nokia может опередить Xiaomi и представить модель 9.3 5G с расположенной под поверхностью дисплея камерой уже в третьем квартале текущего года. Если легендарный бренд сумеет первым применить инновационную технологию, у него появится важное преимущество по отношению к другим вендорам мобильных устройств.