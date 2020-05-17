Xiaomi избавит телефоны от челок, вырезов и дырок, куда денут камеру и при чем здесь Nokia

Почти никому не нравятся ни «челки», ни выемки, ни дырки в дисплеях, но и оставаться без селфи-камеры тоже не хочется. Существует ли элегантное решение, которое позволит совместить наличие нужного компонента с безрамочностью?
Компания Xiaomi одной из первых предложила концепцию камеры, расположенной под поверхностью экрана. Кроме нее, такой прототип показала также Oppo. Однако на пути к тому, чтобы реализовать задумку на практике появилось несколько препятствий. Современные дисплеи с высокой пиксельной плотностью блокируют слишком много света. Об этом сообщил вице-президент Xiaomi Лу Вайбинг. Он также отметил, что вся индустрия усердно трудится над поиском решения и на это потребуется время.
Основное различие между двумя концептами состоит в расположении подэкранной селфи-камеры. На одном из них она находится слева, на втором — по центру.
Камера для селфи будет абсолютно невидима пользователю в том время, когда он читает сайты, смотрит видео, играет в игры или общается в социальных сетях. Она проявляется лишь в тот момент, когда нужно сделать фотографию.
Когда камера активирована, область экрана над ней становится прозрачной, что позволяет объективу «видеть» через дисплей. Когда потребности в активной камере у пользователя больше нет, эта часть экрана вновь заполняется фрагментами просматриваемого контента.
Патентная заявка была подана в апреле минувшего года. Поэтому телефон выглядит как стандартный для своего времени. Аккуратный дизайн и тонкие боковые рамки и «подбородок» — это замечательно, но ничего удивительного. Напоминает прошлогодний Xiaomi Mi 9, который и сейчас рассматривается в качестве одного из самых привлекательных флагманов.
Ожидается, что первые смартфоны с камерами под экранами будут представлены в 2021 году. Не исключено, что первой моделью с подэкранной селфи-камерой от любимого миллионами пользователей китайского бренда станет Mi 11.
Компания Xiaomi одной из первых предложила концепцию камеры, расположенной под поверхностью экрана. Кроме нее, такой прототип показала также Oppo. Однако на пути к тому, чтобы реализовать задумку на практике появилось несколько препятствий. Современные дисплеи с высокой пиксельной плотностью блокируют слишком много света. Об этом сообщил вице-президент Xiaomi Лу Вайбинг. Он также отметил, что вся индустрия усердно трудится над поиском решения и на это потребуется время.
Как сделают, чтобы экранная картинка не мешала камереИ наконец-то на известном сайте LetsGoDigital появились рендеры, основанные на патентах Xiaomi. Подчеркну, что речь пока не идет о готовых к выходу на рынок девайсов. Но то, что показано публике впечатляет.
Основное различие между двумя концептами состоит в расположении подэкранной селфи-камеры. На одном из них она находится слева, на втором — по центру.
Камера для селфи будет абсолютно невидима пользователю в том время, когда он читает сайты, смотрит видео, играет в игры или общается в социальных сетях. Она проявляется лишь в тот момент, когда нужно сделать фотографию.
Когда камера активирована, область экрана над ней становится прозрачной, что позволяет объективу «видеть» через дисплей. Когда потребности в активной камере у пользователя больше нет, эта часть экрана вновь заполняется фрагментами просматриваемого контента.
Патентная заявка была подана в апреле минувшего года. Поэтому телефон выглядит как стандартный для своего времени. Аккуратный дизайн и тонкие боковые рамки и «подбородок» — это замечательно, но ничего удивительного. Напоминает прошлогодний Xiaomi Mi 9, который и сейчас рассматривается в качестве одного из самых привлекательных флагманов.
Когда ждать дебюта?
Ожидается, что первые смартфоны с камерами под экранами будут представлены в 2021 году. Не исключено, что первой моделью с подэкранной селфи-камерой от любимого миллионами пользователей китайского бренда станет Mi 11.