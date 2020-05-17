Xiaomi выпустила MIUI 12 для 11 смартфонов, ссылки на скачивание

Скачать MIUI 12

Mi Note 3

miui_MINote3_20.5.14_6cb7670b86_9.0.zip

miui_MINote3_20.5.14_6cb7670b86_9.0.zip Redmi K30 5G

miui_PICASSO_20.5.14_8c33286ef0_10.0.zip

miui_PICASSO_20.5.14_8c33286ef0_10.0.zip Mi 8 Pro

miui_MI8UD_20.5.14_79fa269a6e_10.0.zip

miui_MI8UD_20.5.14_79fa269a6e_10.0.zip Mi 6X

miui_MI6X_20.5.14_6a211afc06_9.0.zip

miui_MI6X_20.5.14_6a211afc06_9.0.zip Mi 9 Pro 5G

miui_CRUX_20.5.14_f5900c1bc0_10.0.zip

miui_CRUX_20.5.14_f5900c1bc0_10.0.zip Redmi Note 5 / Pro

miui_HMNote5_20.5.14_53407498da_9.0.zip

miui_HMNote5_20.5.14_53407498da_9.0.zip Redmi K30 4G / Poco X2

miui_PHOENIX_20.5.14_fcd2062c3b_10.0.zip

miui_PHOENIX_20.5.14_fcd2062c3b_10.0.zip Mi Note 10 / Pro / Mi CC 9 Pro

miui_TUCANA_20.5.14_6c4cbf7bd0_10.0.zip

miui_TUCANA_20.5.14_6c4cbf7bd0_10.0.zip Mi Mix 2

miui_MIMIX2_20.5.14_0ffdcaffcf_9.0.zip

miui_MIMIX2_20.5.14_0ffdcaffcf_9.0.zip Mi 6

miui_MI6_20.5.14_92d9ad84e7_9.0.zip

Xiaomi тестируети появилась информация, что в течение недели разработчики отсеяли большую часть смартфонов из-за выявлениях различных проблем. На данный момент крайней версией является MIUI 12 Beta 20.5.14, которую можно установить прямо сейчас на 11 моделей.Уточним, что размер файла прошивки зависит от модели, то есть, он не одинаковый (для мнительных). Однако, есть четкое понимание, что размер апдейта варьируется в пределах 1,8-2,8 ГБ.Прежде чем рассказать инфу по обновлению, напомним, что в список для обновления вошил даже устройства 2017 года выпуска. Среди таковых некогда флагманский Mi 6 и Mi MIX 2, а также Xiaomi Mi Note 3. Также в этом листинге оказлись 4 модели, выпущенные в 2018 году: Xiaomi Mi 8 UD со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев; Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro.Замыкают список «счастливчиков» более свежие устройства: Redmi K30 4G/5G, флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G и первый в мире смартфон со 108-Мп камерой — Mi CC9 Pro.