Xiaomi выпустила MIUI 12 для 11 смартфонов, ссылки на скачивание

Xiaomi тестирует MIUI 12 и появилась информация, что в течение недели разработчики отсеяли большую часть смартфонов из-за выявлениях различных проблем. На данный момент крайней версией является MIUI 12 Beta 20.5.14, которую можно установить прямо сейчас на 11 моделей.
Уточним, что размер файла прошивки зависит от модели, то есть, он не одинаковый (для мнительных). Однако, есть четкое понимание, что размер апдейта варьируется в пределах 1,8-2,8 ГБ.
Прежде чем рассказать инфу по обновлению, напомним, что в список для обновления вошил даже устройства 2017 года выпуска. Среди таковых некогда флагманский Mi 6 и Mi MIX 2, а также Xiaomi Mi Note 3. Также в этом листинге оказлись 4 модели, выпущенные в 2018 году: Xiaomi Mi 8 UD со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев; Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro.
Замыкают список «счастливчиков» более свежие устройства: Redmi K30 4G/5G, флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G и первый в мире смартфон со 108-Мп камерой — Mi CC9 Pro.
Уточним, что размер файла прошивки зависит от модели, то есть, он не одинаковый (для мнительных). Однако, есть четкое понимание, что размер апдейта варьируется в пределах 1,8-2,8 ГБ.
Прежде чем рассказать инфу по обновлению, напомним, что в список для обновления вошил даже устройства 2017 года выпуска. Среди таковых некогда флагманский Mi 6 и Mi MIX 2, а также Xiaomi Mi Note 3. Также в этом листинге оказлись 4 модели, выпущенные в 2018 году: Xiaomi Mi 8 UD со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев; Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro.
Замыкают список «счастливчиков» более свежие устройства: Redmi K30 4G/5G, флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G и первый в мире смартфон со 108-Мп камерой — Mi CC9 Pro.
Скачать MIUI 12
- Mi Note 3
miui_MINote3_20.5.14_6cb7670b86_9.0.zip
- Redmi K30 5G
miui_PICASSO_20.5.14_8c33286ef0_10.0.zip
- Mi 8 Pro
miui_MI8UD_20.5.14_79fa269a6e_10.0.zip
- Mi 6X
miui_MI6X_20.5.14_6a211afc06_9.0.zip
- Mi 9 Pro 5G
miui_CRUX_20.5.14_f5900c1bc0_10.0.zip
- Redmi Note 5 / Pro
miui_HMNote5_20.5.14_53407498da_9.0.zip
- Redmi K30 4G / Poco X2
miui_PHOENIX_20.5.14_fcd2062c3b_10.0.zip
- Mi Note 10 / Pro / Mi CC 9 Pro
miui_TUCANA_20.5.14_6c4cbf7bd0_10.0.zip
- Mi Mix 2
miui_MIMIX2_20.5.14_0ffdcaffcf_9.0.zip
- Mi 6
miui_MI6_20.5.14_92d9ad84e7_9.0.zip