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Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro засветились в Geekbench

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MobilZone
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Сегодня мы уже сообщали о том, что еще не представленный смартфон Redmi 10X выйдет в трех версиях, в том числе и поддержкой сетей пятого поколения. Но, как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску еще две новинки — Redmi 9 и Redmi Note 10.
Вчера в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфонов Xiaomi M2004J7AC и Xiaomi M2004J7BC с кодовыми именами atom и bomb соответственно. Как ожидается, данные аппараты выйдут на рынок под коммерческими названиями Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.




В качестве платформы для обоих моделей указан чип MT6875, который уже завтра официально представит компания MediaTek под именем MediaTek Dimensity 800+ или Dimensity 820.
В ходе тестирования bomb показал около 646 баллов в одноядерном режиме, в то время как многоядерный тест дает оценку производительности в 2634 балла, а модель atom получила в одноядерном тесте 644 балла, а в многоядерном тесте 2156 баллов.

Нужно отметить, что показанные Redmi Note 10 и Note 10 Pro говорят о превосходстве SoC Dimensity 800+/820 в над платформой среднего уровня Qualcomm Snapdragon 765G. Кроме того, новая SoC компании MediaTek в многоядерном тесте превосходит чип более высокого уровня Kirin 980 и лишь немного отстает от прошлогоднего флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 855.