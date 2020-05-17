Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro засветились в Geekbench





Сегодня мы уже сообщали о том, что еще не представленный смартфон Redmi 10X выйдет в трех версиях, в том числе и поддержкой сетей пятого поколения. Но, как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску еще две новинки — Redmi 9 и Redmi Note 10.Вчера в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфонов Xiaomi M2004J7AC и Xiaomi M2004J7BC с кодовыми именами atom и bomb соответственно. Как ожидается, данные аппараты выйдут на рынок под коммерческими названиямиВ качестве платформы для обоих моделей указан чип MT6875, который уже завтра официально представит компания MediaTek под именем MediaTek Dimensity 800+ илиВ ходе тестирования bomb показал около 646 баллов в одноядерном режиме, в то время как многоядерный тест дает оценку производительности в 2634 балла, а модель atom получила в одноядерном тесте 644 балла, а в многоядерном тесте 2156 баллов.Нужно отметить, что показанныеи Note 10 Pro говорят о превосходстве SoC Dimensity 800+/820 в над платформой среднего уровня Qualcomm Snapdragon 765G. Кроме того, новая SoC компании MediaTek в многоядерном тесте превосходит чип более высокого уровня Kirin 980 и лишь немного отстает от прошлогоднего флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 855.