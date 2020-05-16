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Xiaomi показала возможности зума камеры Redmi Note 10

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MobilZone
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Президент компании Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibong) опубликовал на своей страничке в китайской соцсети Weibo фотографии, сделанные на камеру еще не представленного смартфона Redmi Note 10, также известного под именем Redmi Note 10 5G.
На снимках демонстрируются возможности зума, который получит камера Redmi Note 10, но при этом конкретное значение зума Лу Вейбинг не сообщил.
Xiaomi показала возможности зума камеры Redmi Note 10
Напомним, вчера в китайском сертификационном агентстве TENAA появились характеристики и изображения смартфона под модельным номером M2004J7AC, который, по всей видимости, и есть будущий Redmi Note 10.

По данным регулятора, новинка получит 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей, новый чип MediaTek Dimensity 800+ с 5G-модемом, 6/8 Гб оперативки, 64/128/256 Гб встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком на 48 Мп, селфи-камеру на 16 Мп в небольшом каплевидном вырезе, а также аккумулятор ёмкостью 4520 мАч с быстрой зарядкой на 22,5 Вт.
Из коробки грядущий смартфон Redmi Note 10 будет работать под управлением фирменной прошивки MIUI 12 на базе ОС Android 10.